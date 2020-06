Télévision nationale : les Wizards et les Suns seront les deux équipes les moins diffusées à la reprise

Un seul. Sur les sept premiers matches que doivent disputer les Wizards et les Suns en Floride, il n’y en aura qu’un seul de diffusé sur ESPN, TNT, ABC ou NBA TV, d’après le calendrier de la reprise révélé ce week-end.

Pour Washington, ce sera le 5 août face aux Sixers tandis que pour Phoenix, ce sera la veille face aux Clippers. Bradley Beal et Devin Booker risquent d’apprécier…

Ce total dérisoire s’explique par le fait que les deux franchises – en plus de ne pas faire partie des plus populaires de la ligue – détiennent les deux plus mauvais bilans des 22 équipes encore en lice pour le titre. En ce sens, elles n’ont que très peu de chances de participer aux playoffs car, avec des bilans respectifs de 24-40 et 26-39, les Wizards et les Suns possèdent 4.5 et 6 matchs de retard sur le huitième de l’Est et de l’Ouest.

À l’inverse, les Lakers et les Clippers ne sont pas concernés par ces problèmes de diffusion à la télévision nationale.

Les franchises de Los Angeles seront effectivement les plus en vue avec sept rencontres retransmises sur ESPN, TNT, ABC ou NBA TV. Suivent les Bucks, les Celtics, les Pelicans et les Rockets avec 6 puis les Blazers, le Jazz, les Nuggets et les Raptors avec cinq.

Autrement dit que des équipes attractives, avec des joueurs de renom et/ou des chances de titre importantes.