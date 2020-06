Le propriétaire des Hawks se paie une page de publicité pour remercier Vince Carter

Il n’y aura pas eu de miracle pour les fans de NBA : comme il l’avait annoncé, Vince Carter a officiellement pris sa retraite à 43 ans, après 22 saisons dans la grande ligue. Et c’est avec le maillot des Hawks sur le dos qu’il s’en va, après avoir passé les deux dernières à Atlanta où il souhaitait avoir du temps de jeu et aider les plus jeunes dans le projet de reconstruction, plutôt que d’aller chercher cette bague qui lui manque au sein d’une grosse écurie.

Même si Atlanta reste loin des playoffs, Carter n’a pas déçu, et le propriétaire des Hawks, Tony Ressler, a tenu à l’en remercier avec une pleine page dans le principal quotidien local, l’Atlanta Journal Constitution. « Tu as été un mentor exceptionnel pour nos jeunes, un membre remarquable de notre communauté, et un superbe modèle pour notre franchise » écrit-il. « Tu as toujours été un leader par l’exemple et on te soutiendra pour tes futurs succès comme on l’a fait avec tes réussites passées. »