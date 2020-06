Nike se prépare pour la fête nationale américaine

Le coloris « USA » – que nous pourrions, nous, appeler « France » – est un grand classique dans le monde des sneakers. Et la fête nationale américaine, l’Independence Day, le 4 juillet, est toujours l’occasion de décliner les modèles en bleu/blanc/rouge.

Les KD13, Kyrie 6 et les PG4 n’y échapperont pas, avec une sortie prévue le 3 juillet à leur prix habituel : respectivement 150, 130 et 110 euros. La Kyrie a déjà un coloris « USA », oui, mais cette fois-ci c’est le blanc qui domine, et pas le bleu.

Elles seront peut-être accompagnées par la LeBron Soldier 14, dont on a eu un aperçu il y a quelques jours.

