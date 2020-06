Quin Snyder en soutien de Donovan Mitchell dans sa lutte contre le racisme

Actif et populaire sur les réseaux sociaux, Donovan Mitchell n’a cessé de faire entendre sa voix pour protester contre le racisme, ces dernières semaines. Car, depuis la mort de George Floyd il y a un mois, la question des inégalités sociales et ethniques divise les États-Unis, plongeant le pays dans une crise identitaire profonde.

Ces récents événements et les différentes prises de position de l’arrière du Jazz n’ont évidemment pas échappé à Quin Snyder, coach de l’équipe et membre du comité des entraîneurs engagés dans la lutte contre le racisme. En ce sens, il se félicite de l’activité de son joueur, comme confié à l’Associated Press.

Récemment, Donovan Mitchell a ainsi fait l’objet de nombreux commentaires critiques et/ou racistes suite à une photo publiée par l’arrière sur Instagram, en marge du « Juneteenth », ce jour férié fêté tous les 19 juin et qui commémore l’abolition de l’esclavage au Texas.

« Je suis extrêmement fier de Donovan, de ce qu’il véhicule, même sous la forme de ce message » explique Quin Snyder. « Évidemment, c’est une forme d’expression, quelque chose qu’il juge important pour lui et pour notre société. […] Cela demande du courage de s’élever pour ce en quoi vous croyez et, dans la mesure où ça a mis mal à l’aise d’autres personnes et certains d’entre nous, je pense que c’est une bonne chose [qu’il l’ait fait]. […] Nous ne devons pas être sur la défensive face à ce que nous entendons. Ce n’est pas toujours fait d’un ton accusateur. Nous devons le traiter et essayer de le comprendre car, à ce stade, lorsque nous disposons d’une meilleure compréhension [de la situation], nous pouvons dialoguer et commencer à trouver les moyens de nous unir. »

Pour autant, Quin Snyder déplore la vague de commentaires racistes dont a fait l’objet son joueur.

« Il y a eu beaucoup de commentaires positifs autour du message de Donovan. Mais il y a aussi eu des commentaires horribles et des choses que nous ne devrions jamais tolérer. Donc, dans la mesure où vous pouvez supporter certains commentaires négatifs en disant qu’il y en a eu des positifs, je pense que c’est une erreur à laquelle nous devons tous être attentifs. Car tant que ces commentaires seront là, il y aura du travail à faire. »