Le syndicat des entraîneurs NBA forme un comité pour lutter contre le racisme

Avec la mort de George Floyd, c’est tout le microcosme NBA qui fait entendre sa voix, le syndicat des entraîneurs ayant également décidé de s’engager. Le NBCA (National Basketball Coaches Association) a ainsi décidé de former un comité, sous l’impulsion de Gregg Popovich, Steve Kerr, Lloyd Pierce, David Fizdale et Stan Van Gundy, afin de réfléchir à des actions dans les différentes villes qui abritent des franchises NBA.

« En tant qu’entraîneurs NBA – à la fois « head coach » et assistants – nous dirigeons des groupes d’hommes, dont la plupart sont afro-américains, et nous voyons, entendons et partageons leurs sentiments de dégoût, de frustration, d’impuissance et de colère. Les événements de ces dernières semaines – brutalité policière, profilage racial et utilisation du racisme comme arme – sont honteux, inhumains et intolérables », écrit le syndicat.

« En tant que groupe diversifié de leaders, nous avons la responsabilité de nous lever et de parler au nom de ceux qui n’ont pas de voix – et de nous lever et de parler au nom de ceux qui ne se sentent pas en sécurité pour le faire. Être témoin du meurtre de George Floyd, de sang froid et en plein jour, a traumatisé notre nation, mais la réalité est que les Afro-Américains sont pris pour cible et victimes au quotidien. En tant qu’entraîneurs en NBA, nous ne pouvons pas traiter cela comme un incident isolé d’indignation. Nous nous engageons à travailler dans les villes de la NBA, avec les dirigeants locaux, les fonctionnaires et les forces de l’ordre afin de créer un changement positif dans nos communautés. Nous avons le pouvoir et la plate-forme nécessaires pour susciter le changement, et nous l’utiliserons ».

Ce communiqué est signé par 33 entraîneurs, en activité ou actuellement sans équipe, et 180 assistants.

En complément de Gregg Popovich (Spurs), Steve Kerr (Warriors), Lloyd Pierce (Hawks), David Fizdale et Stan Van Gundy, le comité du syndicat est également composé de JB Bickerstaff (Cavaliers) et Quin Snyder (Jazz).