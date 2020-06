[happy birthday] Les highlights de Rudy Gobert cette saison

Rudy Gobert vivait une saison pleine avant le mois de mars : le Jazz avait certes connu des hauts et des bas mais restait installé dans le Top 4 de la conférence Ouest, le Français affichait des bons chiffres et avait eu droit à sa première sélection, tant attendue, au All-Star Game. Utah espérait faire du bruit en playoffs, et le pivot pouvait penser à un troisième trophée de suite de défenseur de l’année.

Certes, tout cela est encore possible, mais la suspension de la saison à cause du Covid-19, et son rôle de protagoniste (malgré lui) dans celle-ci, a laissé des traces. Sur son organisme, dans l’opinion et peut-être aussi dans le vestiaire de son équipe. En ce 26 juin, jour de son 28e anniversaire, souhaitons-lui qu’elles disparaissent assez vite.

Et pour remettre le basket au milieu de tout ça, voici onze minutes de ses highlights cette saison.