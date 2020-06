Rudy Gobert n’a toujours pas récupéré à 100%

C’est dans L’Equipe et Le Parisien que Rudy Gobert donne des nouvelles de sa santé. Premier joueur NBA testé positif au coronavirus, le Français a été à l’origine, malgré lui, de la suspension de la saison NBA, et contrairement à d’autres joueurs, il a bel et bien souffert de symptômes du Covid-19.

D’ailleurs, il n’a toujours pas récupéré toutes ses facultés sensorielles. « Le goût est revenu, mais l’odorat n’est toujours pas à 100 %. Je sens bien les odeurs, mais pas de loin. J’ai parlé à des spécialistes, qui m’ont dit que ça pouvait prendre jusqu’à un an » révèle-t-il notamment dans les colonnes de L’Equipe.

« Je suis devenu l’image du coronavirus pour les Américains »

Sur le plan physique, ça semble aller : « Je sens encore des trucs bizarres, mais je n’ai jamais été aussi longtemps de ma vie sans jouer un match de basket ! Je ne sais pas si c’est ça ou le contrecoup du virus. Je commence à m’entraîner à fond, je n’ai toujours pas rejoué en cinq-contre-cinq, mais je m’entraîne individuellement, je fais de la boxe, de la natation, je cours dans la montagne. Aujourd’hui, je ne dirais pas que je me sens plus fatigué qu’avant. Mais j’ai eu des expériences, il y a un mois et demi, qui m’ont fait peur. Je sentais comme des fourmis dans mes orteils et je me demandais ce que ça pouvait être. Il y a eu pas mal de petits trucs comme ça. »

Dans Le Parisien, il revient sur cette terrible expérience de mars dernier, et cette étiquette de paria et de bouc-émissaire qu’on lui a collée lors de l’annonce de la maladie. « La NBA attendait un premier cas pour stopper le championnat, c’est tombé sur moi ! Je suis devenu l’image du coronavirus pour les Américains, le domino qui a enclenché l’arrêt de la saison, mais ce n’est pas moi qui ai amené le virus aux Etats-Unis. »

Plus de trois mois plus tard, une chose est sûre, il veut rejouer.