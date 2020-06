Cody Zeller déterminé à faire évoluer son jeu

Comme ses Hornets, où il évolue depuis sept ans, Cody Zeller a entamé une phase de reconstruction, profitant de la nouvelle composition de son équipe pour tenter de varier son jeu offensif.

Avec davantage de tirs en tête de raquette ou à 3-points, lui qui avait plutôt l’habitude de finir près du cercle, notamment sur pick-and-roll avec Kemba Walker, parti aux Celtics, ou Nicolas Batum, moins utilisé cette saison.

« Le jeu a vraiment changé, mais ça m’a aidé à revenir quelques années en arrière. Je suis mobile, donc une fois que je shooterais mieux de loin et de façon plus régulière, ça va même prolonger ma carrière », a-t-il déclaré.

Une année de transition sur tous les points

Les fans présents au « NBA Paris Game » entre les Bucks et les Hornets cauchemardent peut-être encore des briques à 3-points du pivot de Charlotte en début de match, mais Cody Zeller veut s’efforcer de prendre davantage de tirs de loin. Il essaiera notamment de s’inspirer de ses 17 premiers matchs de la saison régulière, où il tournait à 36% dans cet exercice, avant de se blesser au genou, puis de terminer la saison à 24% pour 1.3 tentative par match…

« J’ai pris plus de tirs à 3-points, ce qui a été un premier pas vers un meilleur pourcentage et une expansion de mon jeu, » a-t-il ajouté. « Quand je scorais de loin, ça aidait notre attaque et mon jeu individuel. Il y a deux ans, je pense qu’un tiers de mes points provenaient des passes de Nic (Batum), et ensuite du fait que je jouais avec Kemba (Walker), donc une grande partie de mon jeu était basée sur le pick-and-roll avec lui. Cette année, j’ai dû trouver différentes façons de marquer des points ».

Même si les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous et que le pivot a confié avoir vécu une année difficile mentalement avec les départs de joueurs et coéquipiers emblématiques comme Kemba Walker ou Marvin Williams, Cody Zeller, à qui il reste un an de contrat pour la saison prochaine, envisage la suite avec optimisme.

« Nous avons dû faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Cette année, nous avons pu voir de quoi les jeunes sont capables. Nous avons vu l’amélioration de ces gars. Surtout à la fin de l’année, cela donne une certaine excitation pour notre équipe qui va de l’avant. Si nous ajoutons quelques pièces supplémentaires et quelques choix de Draft, nous serons dans une situation idéale. C’est un long processus, mais à la fin de l’année, nous avons commencé à entrevoir ce que nous pouvons devenir ».