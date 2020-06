Steve Kerr mobilisé en faveur du retrait de la police dans les écoles d’Oakland

Les policiers dans les écoles d’Oakland, c’est terminé. Il y a quelques heures, la commission scolaire d’Oakland (Californie) a voté à l’unanimité le démantèlement du service de police interne mobilisé jusqu’ici dans les établissements scolaires de la ville. Ce vote, qualifié « d’historique » par la presse locale, fait suite à une mobilisation citoyenne à laquelle Steve Kerr a pris part.

Mardi, le coach des Warriors s’est rendu à un rassemblement, à l’initiative de l’organisation communautaire « Black Organizing Project » notamment, et a pris la parole pour appeler au retrait de cette présence policière.

« Je suis ici pour une seule raison, » lâchait-il ainsi lors de la manifestation. « C’est parce que ces dernières semaines en particulier, mais aussi ces dernières années, je pense qu’il y a eu une véritable prise de conscience chez une majorité d’Américains, surtout l’Amérique blanche. Et que nous devons repenser la façon dont vivent les communautés noires, et notre soutien envers elles. Alors que nous avons assisté de nos yeux à ces crimes horribles à la télévision, je ne peux pas vous dire combien de personnes – entraîneurs, joueurs et amis – se sont réunies pour parler et se demander : Que pouvons-nous faire ? »

Chez Steve Kerr, l’une des réponses a été de soutenir l’initiative de « Black Organizing Project », qui militait depuis dix ans pour la fin de cette unité policière, composée d’une dizaine d’officiers.

« C’est ce que les communautés réclament et je le supporte, » disait encore Steve Kerr. « C’est ce que j’ai appris ces dernières semaines : les réponses se trouvent dans les communautés elles-mêmes. Elles ne se trouvent pas dans le bureau d’un politicien qui essaie de remporter des élections, en étant prêt à faire n’importe quoi pour y parvenir. »

Ce service de police sera remplacé dans les écoles par « des ambassadeurs chargés du maintien du calme et de la médiation », et qui ne seront pas en uniforme.

Des personnes en grande partie bénévoles, « Black Organizing Project » demandant au district d’allouer l’argent auparavant utilisé pour la police interne afin d’embaucher plus de conseillers, de bibliothécaires et d’enseignants.