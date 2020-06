Covid-19 : pour Tilman Fertitta, la NBA ne pourra pas atteindre le risque zéro

Le message de Tilman Fertitta est aussi alarmiste que préventif : la NBA doit s’attendre à ce que des joueurs soient testés positifs et devra se tenir prête pour réagir au mieux pour que la saison puisse aller à son terme.

« Je pense que la saison va reprendre, mais je ne sais pas si elle pourra aller jusqu’au bout, a-t-il d’abord lancé. « Mais nous allons faire ce qu’il faut et suivre les protocoles. Ce n’est pas différent de l’une de nos entreprises. Si quelqu’un est malade, vous le renvoyez chez lui. Tous les autres se surveillent, on aseptise l’établissement et on passe à autre chose (…). Mais si nous ne sommes pas prêts à reconnaître que c’est ce qui va se passer, alors nous ne pourrons pas terminer la saison, ni en football, ni en baseball, ni en basket-ball, ni ailleurs ».

Tilman Fertitta peut témoigner de la secousse que vit actuellement son pays sur le plan sanitaire alors que deux de ses quatre fils ont été touchés par la Covid-19 et sont pleinement rétablis. Il a également affirmé connaître une centaine de personnes qui ont également eu le virus. « Le coronavirus est partout en ce moment » et les premiers tests revenus positifs de Phoenix notamment, le confirme.

Restent deux options lorsque surviendra le premier cas positif : « Vous pouvez soit paniquer et arrêter de jouer, soit renvoyer chez eux les gens malades et continuer à jouer. C’est là que nous allons voir ce qui va se passer. »

Du côté de Houston, tous les joueurs des Rockets sont désormais sur place et ont été soumis à une première phase de tests hier.