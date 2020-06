De retour à Sacramento, Corey Brewer est « affamé »

Depuis mardi, c’est officiel : Corey Brewer a signé chez les Kings afin de disputer la fin de saison régulière, fin juillet. C’est un retour pour lui, car c’est dans la capitale californienne qu’il avait terminé la saison 2018-2019.

Même si Sacramento accuse 3.5 victoires de retard sur la huitième place des Grizzlies, et que ça limite leurs espoirs de playoffs, l’ancien ailier des Wolves ou des Rockets a fait le choix de s’éloigner de son fils Oliver, né il y a seulement trois mois.

« Ne pas être avec ma famille, ce sera le plus dur, surtout avec un nouveau-né », explique-t-il. « La situation n’est pas idéale. De plus, avec tout ce qu’il se passe dans le monde, c’est assez terrible. Et il n’y aura pas de fans. »

Malgré ces nouvelles peu réjouissantes, Corey Brewer voulait revenir sur les parquets, après un début de saison 2019-2020 manqué. Même si cela ne doit durer que seulement huit matches.

« Il fallait que je revienne. J’adore Sacramento, je suis à l’aise là-bas. J’ai joué pour Luke Walton. Je suis affamé et prêt à aider. Ils ont une équipe jeune et je vais apporter mon énergie. Je suis impatient de jouer au basket et d’avoir cette chance de rejouer. »