Corey Brewer revient renforcer les Kings

Déjà vu aux Kings en 2019, avec deux contrats de 10 jours qui s’étaient transformés en un contrat sur la fin de saison, Corey Brewer va retrouver la franchise de Sacramento pour le tournoi final prévu à Orlando.

Selon The Athletic, lui et les Kings auraient trouvé un accord, avant même que la période des transferts ne soit officiellement ouverte. Ce sera le cas à midi, heure de New York, ce mardi…

Âgé de 34 ans et hors de la ligue toute cette saison, Corey Brewer est un défenseur réputé et un attaquant opportuniste (qui a tout de même planté 51 points naguère, sous le maillot des Wolves). Surtout, c’est un vétéran qui apporte toujours de bonnes ondes dans le vestiaire et qui est de bon conseil pour ses plus jeunes coéquipiers.

De plus, Corey Brewer a déjà évolué sous les ordres de Luke Walton avec les Lakers.

L’ailier a ainsi choisi l’option Sacramento parmi d’autres possibilités, et il y a quelques jours, il confiait sa volonté de rejouer en NBA après quasiment un an sans jouer.

« Je sens que je peux encore aider une équipe et j’ai l’impression qu’il me reste encore quelques bonnes années. Mais on ne sait jamais. Il y a beaucoup de jeunes maintenant. Mais on verra bien ce qu’il se passera ».