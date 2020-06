Tyler Johnson renforce les Nets

Laissé libre par les Suns le 10 février dernier, Tyler Johnson a trouvé un nouveau club. Déjà tout proche de rejoindre la franchise de Brooklyn en 2016 puisqu’il avait signé un contrat de 50 millions sur quatre ans, finalement égalé par Miami pour le conserver, Johnson va y disputer la fin de saison, et peut-être plus s’il parvient à tirer son épingle du jeu.

Johnson a joué 31 matchs avec les Suns cette saison, pour 6 points de moyenne avant d’être finalement coupé. Surtout connu pour ses prestations sous la tunique du Heat, avec une saison à 14 points, 4 rebonds, 3 passes en 2016-17, l’ancien de Fresno State a vu son temps de jeu réduit par deux par rapport à sa première saison à Phoenix.

Il n’était plus dans les plans de Phoenix ; il entre dans ceux des Nets qui, à 30 victoires pour 34 défaites vont tenter un coup lors du prochain tournoi d’Orlando. En l’absence de Kyrie Irving, Johnson va apporter de la profondeur de banc derrière Spencer Dinwiddie et Caris LeVert, et sa polyvalence sera un plus.

En contrepartie, Brooklyn a dû se séparer de Theo Pinson, un des chouchous du vestiaire et du Barclays Center – notamment connu pour ses pas de danse sur le banc.