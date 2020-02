Tyler Johnson libéré par les Suns

C’est la saison des « coupes » et Tyler Johnson n’y a pas échappé du côté des Suns. L’arrière cochait toutes les cases, dans la dernière année d’un contrat très épais et étant décevant cette année (6 points en 16 minutes).

Selon ESPN, Phoenix avait l’intention de tourner la page et libère donc une place dans son effectif, même si 7 millions de dollars lui sont encore dus cette saison.

Non drafté en 2014, Tyler Johnson a été lancé par Miami durant la saison 2015-16, après avoir passé une année en G-League. Avec 10 points, 3 rebonds et 2 passes en carrière, l’ancien de Fresno State devrait retomber sur ses pattes, et trouver preneur, pourquoi pas chez un prétendant au titre, dans les semaines à venir.