Popeye Jones fait confiance à la NBA (et à Victor Oladipo) pour bien finir la saison

À bientôt un mois de la reprise de la saison régulière, Popeye Jones est prêt à accompagner Indiana sur cette fin de saison un peu particulière. Pour ce qui est de la question sanitaire, l’ancien intérieur fait confiance au plan élaboré par la NBA du côté d’Orlando, que le chercheur Anthony Fauci avait qualifié « d’inventif ».

« Tout au long de la pandémie, j’ai beaucoup écouté et beaucoup lu sur le Dr Fauci, et le Dr Fauci aime le plan de la NBA. J’ai donc, en l’écoutant, beaucoup de confiance, » assure-t-il. « C’est la seule façon, je pense, d’y parvenir. Nous devrons nous isoler, surtout avec les cas qui se multiplient en Floride et aussi à Orlando. Nous allons donc devoir respecter ce plan d’isolement afin de reprendre. Nous allons devoir faire des tests tous les deux jours et, avec un peu de chance, tout le monde pourra rester en bonne santé et nous pourrons ainsi faire revenir le sport à la télévision, je sais que beaucoup de gens veulent retrouver ça ».

Victor Oladipo sur sa lancée ?

Comme il l’évoque, le fait que la Floride continue de subir de plein fouet la pandémie de Covid-19 ne l’inquiète pas plus que ça, tant que les conditions d’isolation au sein de la bulle sont assurées et respectées par tous. « Dans le climat actuel, il n’y a aucun endroit où on peut dire que c’est 100% sûr », ajoute-t-il, soulignant à nouveau toutes les initiatives prises par la NBA en matière de sécurité sanitaire.

Pour ce qui est du terrain, Popeye Jones et les Pacers pourront également se présenter avec confiance. Avec un roster complet, et le retour en force espéré de Victor Oladipo, le franchise player de l’équipe qui avait retrouvé du poil de la bête après une reprise hésitante suite à son retour de blessure.

En espérant tout de même que ces longues semaines d’attente n’auront pas desservi l’ancien arrière du Magic, qui a récemment évoqué son incertitude quant à son retour sur cette fin de saison.

« Si je ne me trompe pas, il a pu jouer 13 matchs et je pense que sur le dernier match que nous avons joué contre Boston était assez spécial, il nous a presque offert la victoire à lui seul, » ajoute Popeye Jones au sujet de Victor Oladipo, auteur de 27 points, 7 rebonds et 4 passes décisives en 29 minutes ce soir-là. « Je pense que vous pouvez faire beaucoup de travail individuel, comme du renforcement, mais vous avez toujours besoin du terrain pour vous aider à remonter la pente. J’ai déjà eu à faire face à une blessure au genou et, encore une fois, on peut faire tout ce qu’il faut à la salle de musculation, mais il faut jouer au basket, pour le timing, pour les réactions et pour s’habituer au jeu. C’est la seule façon de retrouver son niveau. Mais j’ai envie de le voir et je suis impatient d’aller à Orlando pour voir ce que nous pouvons faire avec notre équipe au complet ».