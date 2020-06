Très rassurant pour les Américains durant ses différentes prises de paroles, avec sa pédagogie et son expérience, le docteur Anthony Fauci est devenu un visage familier aux États-Unis depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Ce directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, âgé de 79 ans, conseille Donald Trump et l’administration américaine afin d’affronter au mieux cette crise.

Il a donc été interrogé par Stadium sur la reprise de la saison NBA. Selon lui, la ligue a bien fait les choses.

« J’ai regardé ça et c’est plutôt inventif », estime-t-il. « Ce que la NBA essaie de faire, et je pense que c’est bien parti, c’est de créer une situation où c’est aussi sûr que possible pour les joueurs en mettant en place une bulle. Il s’agit essentiellement de tester tout le monde, de s’assurer que tout le monde est négatif au départ et de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’afflux dans cette cohorte, afin d’y disputer un tournoi. »

Sauf que visiblement, en plus du mouvement social qui touche le pays actuellement, cela ne suffit pas pour convaincre certains joueurs de reprendre la compétition.

« Ce n’est pas une saison classique du basket, mais pour les gens qui ont soif de basket, et qui aiment le basket comme moi, c’est un bon plan. J’ai été très heureux de constater que ne n’était pas du tout téméraire. Ils voulaient vraiment s’assurer que la sécurité des joueurs et des personnes associées aux joueurs soit la priorité. »