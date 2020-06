Le nouveau GM des Pistons veut s’appuyer sur Blake Griffin et Derrick Rose

Récemment nommé General Manager des Pistons pour quatre ans, Troy Weaver a livré sa première réaction au cours d’une conférence de presse par écrans interposés.

« Ce n’est pas une reconstruction, c’est une restauration. On n’arrive pas ici pour réinventer la roue ; on est là pour la remettre en service à Detroit. Cette franchise a déjà connu la grandeur. Motor City mérite d’avoir une équipe qui gagne avec constance sur le terrain. »

Premier point à l’ordre du jour : compléter son staff depuis le départ de Malik Rose, nommé vice-président des « opérations basket » de la NBA lundi. Ensuite, il va falloir s’attacher à remodeler son équipe, et il prévient qu’il compte sur Blake Griffin et Derrick Rose.

« Les deux choses qui me semblent importantes, c’est qu’on a deux grands joueurs d’expérience dans l’équipe qui veulent continuer leur belle carrière. La seconde, ce sont nos jeunes joueurs : Sekou, Kennard, Bruce Brown, Svi, Wood. On aura besoin de gros compétiteurs, et c’est le type de caractère qu’on va rechercher à recruter ici. »

« Les reconstructions traditionnelles ne sont plus possibles aujourd’hui »

Mais après douze années à Oklahoma City, en tant que bras droit de Sam Presti, Weaver va gérer le processus de A à Z. « A OKC, on a réorganisé l’équipe à plusieurs reprises et on a réussi à transformer des grands joueurs en plus de joueurs et plus de choix de Draft… Il a fallu se montrer extrêmement ouvert d’esprit parce que la situation est très différente maintenant. Les reconstructions traditionnelles ne sont plus possibles aujourd’hui. »

Avec une réputation qui n’est plus à faire en tant que dénicheur de talents, Weaver peut légitimement apporter un nouvel espoir aux fans des Pistons. Celui qui a permis à OKC de sélectionner Serge Ibaka, Russell Westbrook ou encore James Harden a exposé sa philosophie par rapport à la prochaine Draft.

« On ne drafte pas des joueurs, mais des individus. Quand on parle de hauts choix de Draft qui ne s’épanouissent pas comme on s’y attendait, le public rate l’aspect personnel. On va travailler dur avec le staff pour s’assurer qu’on trouvera les bonnes personnes. Si tu arrives à faire ça, la partie basket se passera bien naturellement. »