[match du soir] Le Game 6 des Finals 2019

ESPN se lâche en proposant l’intégralité du Game 6 des Finals 2019 sur YouTube. Il y a un an, le 13 juin 2019, les Raptors décrochaient le premier titre de leur histoire en s’imposant 114-110 à l’Oracle Arena face au Warriors.

Déjà privé de Kevin Durant qui s’était rompu le tendon d’Achille, Golden State va aussi perdre Klay Thompson, victime d’une rupture d’un ligament du genou dans le 3e quart-temps de cette 6e manche. Le « Splash Brother » était dans un grand soir avec 30 points en 32 minutes à 8 sur 12 aux tirs. Mais déséquilibré en l’air par Danny Green, il retombe mal, et les Warriors doivent finir le match, mais aussi les Finals sans lui.

Un énième coup du sort pour les champions en titre qui auront montré d’immenses qualités de courage jusque dans les dernières secondes. Mais les Raptors ne trembleront pas, et c’est Kawhi Leonard qui les délivre aux lancers-francs. Il rafle au passage son deuxième trophée de MVP des Finals.

Un match charnière dans la récente histoire de la NBA puisque Kawhi Leonard fera ensuite ses valises pour Los Angeles, tandis que Kevin Durant prendra la direction de Brooklyn. Un an plus tard, les Warriors sont derniers de la NBA et déjà en vacances. Kevin Durant et Klay Thompson n’ont d’ailleurs toujours pas rejoué depuis cette finale.