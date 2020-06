Eric Paschall marqué par le mouvement permanent de Stephen Curry sur le terrain

Cinq matches de saison régulière, c’est peu mais suffisant pour se faire une idée. Comme d’autres nouveaux arrivants chez les Warriors, Eric Paschall n’a pu évoluer qu’une poignée de matches aux côtés de Stephen Curry cette saison. La faute à la main cassée du meneur californien, en début de saison.

Le petit intérieur a tout de même pu avoir un aperçu du jeu de son coéquipier double MVP. Il a notamment pu observer une qualité moins citée que la qualité de son tir : son mouvement permanent.

« Il n’arrête pas d’être en mouvement, décrit Paschall. C’est assez fou de le voir genre, mouvement, mouvement, mouvement, mouvement, mouvement. C’est perturbant parce que tu n’y es pas habitué, surtout en tant que rookie, mais en jouant avec lui, tu commences à comprendre où il va et quels sont les systèmes. J’ai fini par comprendre et de voir ce que c’est que de jouer avec lui et c’est assez sympa. »

Le rookie fait bien sûr référence à tout le travail de démarquage et de jeu sans ballon mené tant par Curry, que Klay Thompson, pour ouvrir les espaces et s’offrir de bons tirs. Le jeu des Warriors repose précisément sur ce mouvement permanent du ballon et de leurs shooteurs.

Leur absence cette saison a changé la donne pour les Warriors et permis à des joueurs comme Eric Paschall de se montrer et d’être responsabilisés dans le jeu. Le rookie a bien conscience que le retour des « Splash brothers » aura un impact sur lui.

« Je pense que je vais jouer un rôle moins important. Mais ça ne me dérange pas. J’ai le sentiment que je peux encore être productif avec un rôle moindre. Maintenant que j’ai un an d’expérience et que je sais ce qu’est la NBA, je peux m’épanouir dans ce rôle. J’ai l’impression d’être prêt. J’ai l’impression que je vais avoir une année très productive. Ce sera très sympa d’avoir Klay, Steph, Draymond (Green), Andrew (Wiggins), Marquese (Chriss) et tous les autres gars, j’ai hâte de voir ce que nous ferons l’année prochaine. »

Un rôle minoré sans doute pour lui, mais dans lequel il pourra profiter des espaces ouverts par ses coéquipiers.