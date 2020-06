Le père d’Enes Kanter libéré de prison

C’est sur Twitter que le pivot a partagé la bonne nouvelle : la libération de son père, acquitté après avoir été accusé d’être membre d’un groupe terroriste pendant de longues années.

« Je pourrais en pleurer. Aujourd’hui, j’ai appris que sept ans après avoir été arrêté, après avoir comparu devant un tribunal bidon et été accusé d’être un criminel simplement parce qu’il est mon père, MON PÈRE A ÉTÉ LIBÉRÉ ! Tout ça est dû à la pression que nous avons exercée sur le régime turc. Ils ne pouvaient plus l’empêcher d’être libre à cause des projecteurs que nous avons tous mis sur cette affaire ! ».

Le pivot avait lui été privé de son passeport en 2017 et était également activement recherché pour ses propos à l’encontre du président de la République de Turquie, ce qui lui a notamment causé des problèmes de déplacement en dehors du territoire américain, craignant d’être extradé.

Soutien actif du prédicateur Fethullah Gülen, Enes Kanter avait ainsi dû couper tout lien avec sa famille, son père s’étant d’abord désolidarisé de son fils, avant d’être tout de même condamné à quinze ans d’emprisonnement en 2018. Ce professeur de génétique avait ainsi été licencié et accusé d’avoir soutenu Fethullah Gülen, un opposant à Recep Erdogan actuellement exilé aux États-Unis et accusé d’avoir organisé un coup d’État en 2016.

Enes Kanter a toutefois rappelé que malgré la libération de son père, son combat n’allait pas s’arrêter là, de nombreux Turcs étant toujours en prison, accusés comme son père de faire partie d’une organisation terroriste.

« Ce n’est qu’une personne, il y a encore des dizaines de milliers de personnes injustement emprisonnées en Turquie. Je ne vous oublierai pas, nous ne vous oublierons pas ! Cela prouve que la voix du peuple poussera toujours les dictateurs à faire ce qui est juste à la fin. N’ayez pas peur de défendre ce qui est juste, toujours et toujours. Défendre la LIBERTÉ. Défendre la DÉMOCRATIE. Défendre les DROITS DE L’HOMME ».