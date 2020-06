Nike : nouveau retour pour la Air More Uptempo

Après le noir, le blanc. Selon Kicks on Fire, la Air More Uptempo devrait faire un nouveau retour le 23 juin.

Les Bulls ne sont jamais loin de ce modèle que Scottie Pippen portait lors de la saison à 72 victoires de 1995-96. En plus du blanc et de l’énorme inscription « Air » en noir, une virgule et des bulles d’air rouges rappellent l’équipe de Chicago.

La sortie française de cette paire n’est pas confirmée. Son tarif américain est annoncé à 160 dollars.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Air Jordan 1 Hi Zoom « Rage Green » reprenant l’esprit des jardins japonais traditionnels tout en intégrant le futur avec l’amorti Zoom Air sur toute la longueur de la chaussure.