Victime de violences policières, Sterling Brown veut jouer pour promouvoir le message de justice sociale

Un soir de janvier 2018, Sterling Brown avait été arrêté et neutralisé avec un taser dans un parking. Le joueur avait alors accusé les officiers municipaux « d’arrestation illicite » et « d’usage excessif de la force », simplement parce qu’il n’avait pas immédiatement sorti les mains de ses poches.

Aujourd’hui, le joueur des Bucks s’est lancé dans une bataille judiciaire contre la ville de Milwaukee, refusant notamment 400 000 dollars d’indemnisation, et la mort de George Floyd, tué lors de son arrestation, l’a donc directement touché.

Au point de ne pas le revoir rejouer cette saison ? Non, car ce dernier est davantage sur la ligne de Garrett Temple.

« Ce n’est pas le moment de nous diviser en deux camps »

« Tous les regards seront tournés sur nous à Orlando », explique-t-il à ESPN. « Les gens pourront nous voir, ainsi que notre message, pendant les matches, avant ou à la mi-temps. Il y a de nombreux moyens de promouvoir notre message et je pense qu’on doit en profiter. On a une plateforme et des moyens sans commune mesure avec les autres. J’estime donc qu’il est important de continuer de jouer pour porter cette voix. Ainsi, les gens deviendront encore plus passionnés par ce mouvement social. »

De l’autre côté, Sterling Brown comprend la position de Dwight Howard ou Kyrie Irving. Mais il ne veut pas en faire un affrontement.

« J’ai toujours joué pour gagner, depuis le début. En ce moment, ce n’est pas une priorité, mais en jouant, on peut promouvoir notre message. Je ne suis pas en désaccord avec ceux qui ne veulent pas jouer. Ils le font pour la bonne cause. Dans un sens comme dans l’autre, c’est pour une bonne raison. Ce n’est pas le moment de nous diviser en deux camps. On est ensemble. »