Pour Garrett Temple, c’est en reprenant la saison que les joueurs pourront peser sur les questions sociales

Entre 40 et 50 joueurs auraient exprimé leur inquiétude à l’idée de reprendre la saison, le 30 ou 31 juillet. Pour des questions de santé bien sûr, mais aussi pour des raisons sociales avec l’importance des manifestations contre les violences policières partout aux États-Unis.

Certains joueurs auraient la sensation de passer à côté de ce moment, et donc de manquer à leur rôle dans cet instant. Une position que comprend Garrett Temple, mais qu’il renverse.

« La différence, économiquement, entre l’Amérique blanche et l’Amérique noire est astronomique », rappelle le vice-président du syndicat des joueurs à ESPN. « Je ne peux pas, en ayant bonne conscience, jeter des millions de dollars pour créer un changement dont je ne vois pas l’impact direct. Si cela allait changer les lois, alors ce serait une autre histoire. »

Si les joueurs veulent peser sur la question sociale, Garrett Temple estime que cela passe non seulement par des discours et des manifestations mais aussi par des investissements financiers. Ainsi, en refusant de jouer la fin de saison, les joueurs perdront une partie de leur salaire.

Une somme d’argent non négligeable qui pourrait ensuite servir à la communauté, comme LeBron James le fait depuis quelques années.

« On est peu de noirs à pouvoir gagner autant d’argent. Ce n’est pas grand chose par rapport aux États-Unis. Mais avec cet argent, on peut générer de la richesse. Ainsi, ne pas jouer, et perdre de l’argent, ce ne serait pas la bonne méthode selon moi. Car, au fond, l’argent n’est pas tout, mais ça aide. Et on a, plus que jamais, besoin d’aider notre communauté. »