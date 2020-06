Landry Shamet veut confronter l’Amérique à son histoire

Après avoir traversé toutes les émotions suite aux meurtres de Breonna Taylor et George Floyd par des policiers américains, Landry Shamet est révolté de voir « le même récit se répéter » et souhaite une réelle prise de conscience de son pays sur la question des violences policières et des inégalités entre les communautés.

L’heure du changement a sonné et parmi les axes de travail pour une société meilleure, l’arrière veut mettre l’accent sur les plus jeunes générations à travers l’éducation et le devoir de mémoire d’un pays à l’histoire douloureuse.

« La meilleure façon de provoquer un réel changement avec tout ça, ça passe par l’éducation, » a-t-il déclaré à Sports Illustrated. « Être davantage éduqué sur cette question, et sur notre histoire. Comprendre que nous ne sommes pas si éloignés des lois Jim Crow, de la ségrégation, et des mouvements pour les droits civils des années 60, de l’esclavage, de tout. Nous ne sommes pas si éloignés de tout ça. Je pense que nous devons nous renseigner sur notre histoire, sur l’histoire de l’Amérique et sur ce qui se passe ».

« Aussi moche soit-elle, aussi inconfortable soit-elle, il est important de la connaître, de la reconnaître et de s’y intéresser »

Landry Shamet espère ainsi que l’Amérique de demain sera davantage consciente de son passé et de ses racines pour avancer ensemble. Un combat qui passe aussi par le contenu des livres qui servent à enseigner l’histoire de l’Amérique aux écoliers et collégiens américains.

« Aussi moche soit-elle, aussi inconfortable soit-elle, il est important de la connaître, de la reconnaître et de s’y intéresser, » a-t-il poursuivi. « C’est la seule façon d’aller de l’avant. Il y a des moments dans ce pays où nous avons tendance à étouffer la vilaine vérité sur ce pays. Nous essayons de la rendre glamour et belle avec le rêve américain. Nous ne reconnaissons pas assez certaines parties de l’histoire dans les écoles, ni les uns envers les autres. Je pense que le meilleur moyen est d’être éduqué, d’être capable de l’intégrer et d’aller de l’avant ».