À quoi ressemble le complexe où se disputeront les matchs à Orlando ?

À l’intérieur même du « Walt Disney World Resort » se trouve le « ESPN Wide World of Sports Complex » qui, comme son nom l’indique, est un complexe sportif s’étalant sur près de 90 hectares. Les installations dont il dispose sont multiples et il s’agit assurément de la meilleure solution trouvée en vue d’une reprise de l’exercice actuel.

Un sentiment que partage Joe Young. Le coach de Fairfield, dont l’équipe a participé à un tournoi universitaire l’an passé sur le site, s’est exprimé à ce propos pour USA Today, il y a quelques semaines. « C’est une bonne idée. Il y a beaucoup d’espace et de terrains. Là-bas, les hôtels sont aussi bons que ce que vous pouvez connaître dans le pays. Je me suis dit que cela faisait sens, surtout si vous souhaitez essayer de garder en sécurité, autant que possible, les joueurs et le staff. »

En plus des hôtels où séjourneront les joueurs, on y retrouve par exemple des terrains sportifs en tous genres : baseball, softball, football, golf, tennis, athlétisme et, surtout, basket. Ce sont justement sur ces équipements en rapport avec la balle orange qui nous intéressent. Bon à savoir, le « EWWSC » totalise au maximum une vingtaine de terrains de basket.

Une vingtaine de terrains répartis dans trois salles

Cet été, les rencontres (entre cinq et sept par jour) pourront avoir lieu dans l’une des trois salles suivantes, capables de se mettre en configuration basket : l’Arena, le HP Field House ou le Visa Athletic Center.

Une retransmission télévisée est bien évidemment possible dans chacune d’entre elles, la chaîne ESPN étant une filiale du groupe Disney. Et ce sont les joueurs de la « bulle » qui représenteront le seul public autorisé à assister aux matchs. Des matchs qui pourront avoir lieu simultanément, s’ils ne se trouvent pas au même endroit.

En revanche, si tel n’était pas le cas, il faudrait espacer de quatre heures leur tenue, pour procéder à une désinfection en profondeur du lieu.

Ouverte il y a deux ans seulement, l’Arena est la plus grande de toutes les salles puisque 8 000 personnes peuvent y être accueillies. En ce sens, elle risque d’être « l’arène » principale jusqu’à la mi-octobre, bien qu’elle soit initialement prévue pour des compétitions de gymnastique ou de pom-pom girls. À l’intérieur, six terrains de basket peuvent y être aménagés au maximum.

Quant au HP Field House, il peut contenir jusqu’à 5 000 personnes et comprend un total maximal de six terrains. Surtout, il est habitué à accueillir annuellement un tournoi de basket universitaire, le « AdvoCare Invitational Tournament ». D’un point de vue logistique, tout y est donc déjà rôdé et bien en place.

Pour ce qui est du Visa Athletic Center et ses 1 200 places, certes spacieux et moderne comme ses deux « homologues », il devrait principalement être employé comme centre d’entraînement. Au maximum, six à huit terrains de basket peuvent y être agencés.

Une qualité moindre à celle offerte habituellement

Les trois enceintes disposent toutes de nombreux terrains d’entraînement, de vestiaires ainsi que de salles de musculation et de remise en forme. Cependant, elles ne remplacent en rien celles utilisées communément en NBA. « Ce n’est pas une salle d’élite NBA. C’est un complexe sportif. C’est bien pour un match universitaire. Mais ce n’est pas une grande salle », confirme Jason Hart, entraîneur adjoint à l’université de Californie du Sud (USC).

Coach de Davidson, Bob McKillop met lui en évidence les différences qui existent au niveau des vestiaires.

« Cela ressemble davantage aux vestiaires visiteurs. C’est propre et il y a suffisamment d’espace mais cela n’a pas les mêmes nuances que si vous êtes l’équipe à domicile. C’est très différent et éloigné de ce à quoi sont habitués les joueurs NBA. Il n’y a pas d’espace grand ouvert dans le vestiaire. C’est plus un labyrinthe. Il y a beaucoup de casiers et d’espace mais ce n’est pas aussi grand qu’à l’accoutumée. »

Par ailleurs, sept autres terrains exclusivement consacrés aux entrainements – et dotés des mêmes installations – sont à retrouver dans le complexe, au même titre que des gymnases, accessibles sur réservation. Pour s’entraîner, il faudra cependant que les 22 équipes de la partie à Orlando respectent une limite de temps (3 heures).

Notons également que les hôtels permettront aux délégations de profiter de salles de réunion pour les séances vidéos et de salles destinées aux exercices, aux soins et à la rééducation.

De plus, il faut savoir que les franchises pourront s’entraîner dans de bonnes conditions grâce à des équipements dernier cri, mais qui ne seront toutefois pas du même acabit que ceux dont elles bénéficient habituellement. « Ce ne sera pas ce à quoi sont habitués les joueurs NBA au niveau des installations et équipements à l’entraînement. Mais cela peut faire l’affaire. Il y a assurément beaucoup d’espace », confie Steve Wojciechowski, le coach de Marquette.

En clair, l’accueil qui sera réservé à la NBA devrait être de qualité, même s’il faudra faire des concessions par rapport au confort, voire au luxe, habituel. Mais de toute façon, la ligue et ses équipes n’ont pas le choix.