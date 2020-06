Une première série documentaire de huit épisodes sur le dernier titre de Kobe Bryant

Grande annonce chez ClutchPoints : le jour du dixième anniversaire du seizième titre des Lakers, le média en ligne a annoncé la sortie d’une série documentaire de huit épisodes sur ce cinquième et dernier trophée de Kobe Bryant.

Baptisée « Mamba Out », le projet sera diffusé sur YouTube et Instagram à partir du 5 juillet, puis tous les dimanches, à raison de deux épisodes par semaine.

Au casting pour évoquer cette saison 2009-2010 conclue par une victoire en sept matchs contre l’ennemi juré du Massachusetts, on retrouvera Pau Gasol, Metta World Peace, Derek Fisher et bien d’autres.

Vu l’affiche présente sur le site de ClutchPoints, on peut s’attendre à ce que le docu-série revienne, comme pour Michael Jordan dans « The Last Dance », sur toute la carrière de Kobe Bryant.