Game 7 – NBA Finals 2010 : les Lakers champions NBA au terme d’un match de légende

Ce Game 7 nous promettait une énorme bataille, et il n’a fallu que quelques secondes pour se rendre compte de qui se jouait devant nos yeux. Quelle ambiance !

Remonté comme un coucou, Kevin Garnett est déterminé à jouer les trouble-fête. Il fait mal aux Lakers en début de match et fait bouillir ses camarades sur le banc, avec un alley-oop d’un côté, un contre sur Pau Gasol de l’autre. KG et son acolyte Rasheed Wallace, remplaçant d’un Kendrick Perkins blessé, parviennent à freiner l’Espagnol, qui se heurtent au mur vert encore et encore.

Les Lakers ont peu de solutions pour compenser la maladresse de Kobe Bryant – qui commence la partie avec un 2/11 aux tirs – malgré ce tir primé de Derek Fisher, le premier des Finals. Ray Allen plante lui aussi de loin et il ne vaut mieux pas que le shooteur celte retrouve confiance derrière l’arc, mais Ron Artest aussi, et il prend lui clairement confiance : l’ailier marque 12 points dans le deuxième quart-temps ! Paul Pierce trouve son rythme et en plante 9, qui permettent aux C’s de basculer en tête à la pause 40-34.

Une avance qui pèse lourd dans ce match serré, mais que les Celtics parviennent encore à accroître, jusqu’à 13 unités en début de troisième quart-temps. Les Lakers ne baissent toutefois pas les bras, Kobe Bryant marquant enfin tout en s’appuyant sur Gasol ou Fisher. Sans parvenir à faire un gros run, L.A. va quand même doucement rattraper son retard, et reprendre confiance, pour aborder la dernière ligne droite avec 4 points de retard.

Ron Artest et Sasha Vujacic mettent les tirs les plus importants de leur vie

Le momentum semble avoir changé de camp, et la deuxième réussite de Ray Allen sur dix tentatives n’y change pas grand chose : Ron Artest égalise sur un 2+1 qui enflamme le Staples Center. Les Lakers peinent à dépasser les 30% d’adresse aux tirs, plombés par la maladresse de Kobe Bryant, mais le « Black Mamba » marque un jumpshot qui permet aux siens de mener de 4 points à 5 minutes du terme, plus large avance en faveur des siens.

Kevin Garnett et Paul Pierce font ce qu’ils peuvent pour recoller mais les Lakers ne ratent plus rien, à l’image de ce tir impossible de Pau Gasol qui laisse Boston à 6 points à 90 secondes de la fin. Rasheed Wallace sort alors de sa boîte pour marquer un énorme 3-points quelques secondes plus tard, mais l’improbable Artest prend sa chance pour lui répondre et marque le tir de sa vie ! Ray Allen lui répond alors dans la foulée mais il y a trois points d’écart à 50 secondes de la fin, et Kobe Bryant ne tremble pas sur la ligne des lancers francs. D’autant qu’Allen rate la cible de loin derrière… mais Rondo récupère le ballon et marque à 3-points ! Plus que deux points d’écart, et c’est Sasha Vujacic, sur qui Phil Jackson a misé, qui doit à son tour mettre les lancers les plus importants de sa carrière.

Il rentre les deux.

Kobe Bryant a un mot pour Shaq, Ron Artest pour son psychiatre

Plus de miracle possible, les Lakers s’imposent 83-79 ! Ils exultent et célèbrent leur héros Kobe Bryant, auteur de 23 points, d’un 6/24 aux tirs, mais qu’importe, il est le MVP de ces Finals exceptionnelles. Un MVP qui a menti aux journalistes en leur expliquant que c’était un match parmi tant d’autres.

« Je vous ai juste menti » a déclaré Bryant après le match. « Quand vous êtes dans l’instant, vous devez oublier cela car si vous rentrez dans cette frénésie, vous ne jouez pas réellement votre meilleur basket. Je veux dire, vous savez à quel point je suis un passionné de ce jeu. Je connais toutes les séries que les Lakers ont jouées. Je veux dire, j’étais juste fou des Lakers, et je connais toutes les séries face aux Celtics, je connais toutes les statistiques. C’est tout pour moi, mais je ne pouvais pas me concentrer là-dessus. Je devais me concentrer sur le jeu. » Et maintenant : « Ça veut dire que j’en ai un de plus que Shaq. Je n’oublie rien. »

L’autre héros, c’est Ron Artest évidemment, avec ses 20 points et cet énorme tir dans le money time, qui a tenu à remercier son psychiatre, et Kobe, car il lui a « passé le ballon, qu’il ne le fait jamais » a lâché le champion, rendant hilare la salle de presse. Face aux Celtics, les journalistes ont eu droit des réactions dignes mais bien évidemment empreintes d’une grosse déception.

Un partout, balle au centre, après la finale remportée par les Celtics en 2008. Vivement la prochaine. Pourquoi pas en 2020 ?

Boston Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts R. Allen G 45:16 3-14 2-7 5-6 0 0 2 2 4 3 0 0 3 13 R. Rondo G 44:53 6-13 1-2 1-2 -3 4 8 10 3 1 0 0 2 14 R. Wallace C 35:36 5-11 1-4 0-0 -4 2 8 2 0 0 2 1 6 11 P. Pierce F 45:34 5-15 2-3 6-6 +1 1 10 2 3 1 1 1 4 18 K. Garnett F 38:07 8-13 0-0 1-1 -4 0 3 2 2 0 4 1 5 17 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts G. Davis 20:50 2-4 0-0 2-2 -1 1 9 0 2 1 0 0 4 6 T. Allen 5:20 0-0 0-0 0-0 -9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 N. Robinson 3:33 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Scalabrine 0:51 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 29-71 6-16 15-17 8 40 18 14 6 7 3 25 79 Percentages: .408 .375 .882 Team Rebounds: 6

LA Lakers Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts K. Bryant G 44:51 6-24 0-6 11-15 0 4 15 2 4 1 0 0 4 23 D. Fisher G 30:27 4-6 2-2 0-0 -5 0 1 2 0 1 0 0 3 10 A. Bynum C 18:32 1-5 0-0 0-0 -12 4 6 0 0 0 0 0 2 2 R. Artest F 46:01 7-18 2-7 4-5 -1 3 5 1 4 5 0 2 3 20 P. Gasol F 42:12 6-16 0-0 7-13 +7 9 18 4 1 0 2 5 2 19 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts L. Odom 34:32 3-8 0-3 1-2 +13 3 7 2 1 0 1 0 0 7 J. Farmar 12:44 0-3 0-1 0-0 +10 0 0 0 1 0 0 0 2 0 S. Brown 5:25 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 S. Vujacic 4:41 0-2 0-1 2-2 +9 0 1 0 0 0 0 0 2 2 J. Powell 0:34 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 27-83 4-20 25-37 23 53 11 11 7 3 7 19 83 Percentages: .325 .200 .676 Team Rebounds: 13