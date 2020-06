La Basketball-Bundesliga (BBL) a repris depuis le début du mois, sous la forme d’un tournoi de dix équipes dans une « bulle » à Munich, entre le parc olympique où se situe « l’Audi Dome » et les complexes hôteliers environnants.

Avec son club de Brose Bamberg, l’ancien joueur NBA Jordan Crawford, passé par Atlanta, Washington, Boston, Golden State et New Orleans, a validé l’accession de son équipe pour les quarts de finale et va donc continuer à suivre le protocole imposé par la ligue allemande, au moins pendant encore deux matchs.

Pas contraignant sur seulement trois semaines de compétition

Invité à s’exprimer sur les conditions inédites de ce tournoi, le « combo guard » a donné un avis plutôt positif, comparant cette aventure à « un voyage en AAU », avec toutes les équipes et officiels d’un même tournoi réunis au même endroit. Il a également félicité l’organisation pour son plan de reprise et le fait d’avoir réussi à limiter les contacts « avec les personnes ne faisant pas partie du tournoi ».

« Je n’ai pas l’impression que ce soit difficile du tout, » a-t-il ajouté pour le New York Times. « Mais en fin de compte, ce n’est que trois semaines. Si ça devait durer trois mois, oui, ce serait plus difficile, sans aucun doute. Si vous ne voulez pas le faire, je pense qu’il vaut mieux que vous ne le fassiez pas ».

Parmi les quelques règles mises en place par la BBL, finie la colocation, chaque joueur a sa chambre d’hôtel perso. Trois repas par jour sont proposés à des heures décalées aux différentes équipes dans un restaurant de l’hôtel par les trois mêmes serveurs, qui séjournent également à l’hôtel par mesures sanitaires.

Un t-shirt de Tommie Smith pour demander des changements

Les joueurs peuvent commander de la nourriture ou tout autre contenu provenant de l’extérieur, à condition de les récupérer dans une zone de dépôt uniquement dédiée à ça et encadrée par des règles sanitaires strictes.

Enfin, pour ce qui est des déplacements de l’hôtel à la salle, qui s’effectuent en bus, tous les joueurs entrent par la porte secondaire et doivent laisser trois rangées vides entre eux et le chauffeur.

Autre détail qui a son importance en cette période pour Jordan Crawford, le rétropédalage de la BBL concernant son interdiction initiale de « déclarations politiques, quelles que soient leurs orientations ». À l’échauffement, les joueurs de Bamberg portent des maillots en soutien à la lutte actuelle des minorités aux États-Unis contre les violences policières, avec le portrait de Tommie Smith, héros des JO de 1968, accompagné du mot « RE-FORM ».

« C’était important pour moi, parce que jouer au basket-ball est définitivement quelque chose de secondaire à faire en ce moment », a commenté Jordan Crawford.