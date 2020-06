Justice sociale : Ian Mahinmi s’est rendu à Dallas pour rencontrer la police

Au lendemain de la publication de la lettre ouverte conjointement écrite par les franchises des Mystics (WNBA) et des Wizards (NBA) de Washington suite aux décès de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor et George Floyd, Ian Mahinmi a voulu passer à l’étape supérieure.

La nécessité de rallier le terrain est devenue une évidence pour l’intérieur français, né d’un père béninois et d’une mère jamaïcaine, qui a donc pris sa voiture et fait quatre heures de route, direction Dallas pour une marche pacifique, mais pas que.

« J’avais besoin d’aller dans les rues, a-t-il confié. Il s’est avéré que c’est peut-être l’une des meilleures décisions que j’ai jamais prises ». Dans la ville de son ancienne équipe où il a évolué pendant deux saisons (de 2010 à 2012), vit notamment son agent, Bouna Ndiaye, qui a pu le présenter aux acteurs de la communauté locale, qui se battent pour l’égalité des droits entre les communautés.

Ian Mahinmi a ainsi pu rencontrer l’activiste local King Ashoka, qui aide à diriger le mouvement « S.L.A.P. », une organisation à but non lucratif dédiée à la diffusion de la « positivité » dans la communauté. Puis lors de la marche, il a fait connaissance avec le sergent Ira Carter, officier de police noir qui a été l’un des premiers à manifester avec les citoyens de Dallas.

« Pour moi, c’est important que nous ayons des discussions avec la police »

La français a ainsi été invité au cœur du commissariat de « South Dallas », au poste du sergent Carter où il a pu s’entretenir un long moment avec d’autres officiers issus de différentes communautés, jusqu’à tard dans la soirée.

« Pour moi, c’est important que nous ayons des discussions avec la police, a souligné le pivot des Wizards. Nous devons trouver des moyens d’apporter des changements et de nous tenir responsables les uns et les autres en termes de brutalité policière, Comment contrôler la police ? Comment contrôler notre communauté ? Il y a différentes façons de procéder, et celles-ci ont également fait partie des discussions. »

Le lendemain, toujours aux côtés du sergent Ira Carter, il s’est rendu à une nouvelle manifestation pacifique du côté de Wylie où citoyens et officiers de police ont marché et échangé ensemble dans le respect.

L’occasion pour lui de prendre à nouveau la parole, afin d’encourager la population à voter, à s’exprimer, mais aussi à faire en sorte de « combler le fossé » entre les communautés des minorités et la police. « Tout ce que vous faites est tout aussi important que ce qui se passe à Washington », a-t-il déclaré.

https://www.instagram.com/p/CBYuM3iAfeM/