Nate Robinson avance ses idées pour réformer le concours de dunks

Et si la NBA revoyait le format de son concours de dunks ? La ligue a essayé quelques retouches au fil des années, comme de limiter le nombre de tentatives après le passage lunaire de Chris Andersen en 2005 mais aussi en 2006 où il avait notamment fallu 14 tentatives à Nate Robinson pour placer son dunk.

Triple vainqueur du concours, « Kryptonate » aimerait voir évoluer le format de ce rendez-vous toujours attendu, même s’il connait les contraintes de la NBA, notamment en matière de timing et de diffusion.

Un duel entre meilleurs dunkeurs et meilleurs contreurs ?

« La NBA n’aime pas vraiment nous laisser avoir cette créativité, parce que tout est chronométré, » a-t-il expliqué. « Le concours de dunks doit être fait dans un certain laps de temps, ils ne veulent pas qu’il dure plus longtemps que ça, ça s’active beaucoup en coulisses et les gens ne le réalisent pas forcément. Mais c’est quelque chose qu’ils doivent revoir parce que le côté créatif, c’est aussi de laisser les gars s’aventurer sur de nouvelles choses, montrer leur talent et des choses amusantes. »

Nate Robinson imagine par exemple le concours ultime qui réunirait les meilleurs dunkeurs de la ligue… face aux meilleurs contreurs !

« Au lieu d’avoir un champion du Slam Dunk Contest classique, je crois qu’ils devraient ajouter ce truc que je viens de voir à la télévision… Du genre les meilleurs contreurs de la ligue contre les meilleurs dunkeurs. Et voir qui peut dunker sur qui et qui peut les contrer. Par exemple, qui est le meilleur contreur de la ligue ? (Hassan Whiteside) Et bien, voyons qui peut contrer le plus de dunks. »

Un show en musique ?

Le concept donne effectivement l’eau à la bouche, mais pas sûr que les meilleurs contreurs de la ligue se bousculent au portillon, surtout si c’est pour finir sur un poster pour l’éternité, un peu à l’image du tomar raté de peu de Ja Morant sur Kevin Love, qui avait plaisanté sur le fait que ça aurait mis fin à sa carrière.

Mais Nate Robinson ne s’arrête pas à cette idée, avançant d’autres pistes pour rendre le show encore plus bouillant, notamment avec l’aide de la musique pour faire monter la pression.

« Il faut que ce soit plus divertissant pour tout le monde, je ne sais pas. C’est qu’ils doivent y ajouter quelque chose en plus. Ils doivent ramener de la musique. À l’époque où j’étais gamin, on jouait le morceau préféré des participants au concours de dunk pour les chauffer avant un dunk. Vous imaginez un peu ça ? Les mecs pourraient intégrer certains artistes comme lorsque vous allez à un combat de boxe. Tu fais venir ton artiste, tu peux même aller faire une chanson, tu reviens et tu fais des trucs fous, ce serait dingue. Laisser les gars apporter leur propre musique et aller dunker. »

Des spécialistes dans le jury ?

Dernière proposition, celle de solliciter des experts du dunk, déjà vainqueurs du concours, pour composer le jury, quitte à ce qu’il soit toujours le même, afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêt, comme ça a pu être le cas la saison dernière avec Dwyane Wade, accusé de sous-noter Aaron Gordon pour privilégier Derrick Jones Jr.

« Ils doivent laisser les champions du concours de dunk en être le juge : moi-même, Vince Carter, Zach LaVine, les anciens champions du concours. On en a marre des mecs au hasard… Vous voyez ce qui s’est passé avec D-Wade. Ce genre de choses ne doit pas arriver. Ce que nous dirons sera davantage considéré. Parce que nous sommes des dunkeurs. Je ne dis pas que D-Wade et ces gars ne connaissent pas le dunk, parce qu’il a dunké sur un paquet de joueurs. Mais pour le concours, le vote devrait être réservé aux véritables champions de la discipline. »

Le débat est ouvert, la balle est désormais dans le camp de la NBA qui doit déjà chercher un moyen de ramener les meilleurs dunkeurs de la ligue au concours, comme c’était le cas avant. « Ils contrôlent tout ! C’est comme le gouvernement. Passez moi Adam Silver et discutons », a conclu « Kryptonate ».