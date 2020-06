Adam Silver l’admet aisément : « la situation n’est pas idéale » pour mettre en place un retour de la NBA. C’est évident, mais c’est important de le rappeler dans le genre de négociation qu’il mène, avec des joueurs de plus en plus nombreux à douter du scénario de reprise.

« On essaie de trouver un moyen de retourner à la normale en plein milieu d’une pandémie, d’une récession qui a coûté leur emploi à 40 millions d’Américains, et maintenant d’énormes troubles sociaux » liste-t-il chez ESPN. « On travaille au milieu de tout ça, et je peux comprendre que certains joueurs puissent se dire que ce n’est pas pour eux… pour raison familiale, pour raison de santé, ou parce qu’ils ont le sentiment – comme ils l’ont dit récemment – que leur temps serait mieux utilisé ailleurs. »

C’est ce qu’a fait comprendre Kyrie Irving, leader avec Avery Bradley de « frondeurs » dont Damian Lillard comprend aussi les motivations, mais auxquels il ne se joint pas. Chacun a son opinion, et après avoir fait savoir qu’il ne reprendrait pas une saison sans enjeu, il annonce être prêt à rejouer : « je ne suis pas à 100% mais c’est un risque que je suis prêt à reprendre. »

« C’est notre job, c’est comme ça qu’on fait vivre nos familles » explique le Blazer. « Et c’est aussi ma façon de donner à la communauté. Je ne peux parler que pour moi – même si je pense que c’est pareil pour d’autres gars – mais on représente un soutien financier pour nos familles et pour une partie de la communauté. On apporte beaucoup d’argent pour soutenir le business afro-américain dans les communautés afro-américaines. Donc de ce point de vue, ça a du sens pour nous de reprendre. Mais je pense aussi que Kyrie et Dwight ont marqué un point. Je comprends tout à fait. »

« En terme de justice sociale, ce sera l’occasion pour les joueurs NBA d’attirer l’attention sur ces problèmes parce que toute l’attention du monde sera sur la NBA et Orlando »

Ce que vit le monde en 2020 était imprévisible en tout point, et c’est ce qui complique non seulement la tâche d’Adam Silver, mais aussi la gestion des émotions de chacun.

« Les choses changent autour de nous. Comme la pandémie, les troubles sociaux étaient imprévisibles. Ce qui arrive depuis la mort de George Floyd est sans précédent. J’ai énormément d’empathie par rapport à ce qui arrive dans la vie de ces gens. Et au milieu de ça, nous disons : ‘On essaie de trouver une opportunité de reprendre la saison, d’avancer et de couronner un champion’. Beaucoup de gens n’ont pas ça en tête. »

Par contre, si le commissionner entend les griefs de chacun, il tient à souligner que les motivations de la ligue ne sont pas (exclusivement) économiques.

« Beaucoup de gens pointent du doigt le côté financier de la chose. La différence fondamentale en ce moment entre le fait de jouer et de ne pas jouer n’est pas aussi énorme que ce que les gens pensent, vu les énormes dépenses qui sont mises en place. Vraiment, c’est plutôt qu’on a l’obligation d’essayer vis-à-vis de la communauté NBA, parce que l’alternative c’est de ne rien faire. Dans un sens, s’avouer vaincu face au virus. Nous voulons ramener la NBA, nous pensons que ce sera un moment de répit pour le pays au milieu de toutes ces difficultés. »

Dernier point soulevé par Adam Silver, peut-être le plus important : la plateforme qu’offre la NBA pour se faire entendre. « En terme de justice sociale, ce sera l’occasion pour les joueurs NBA d’attirer l’attention sur ces problèmes parce que toute l’attention du monde sera sur la NBA et Orlando si on arrive à mettre ça en place. »