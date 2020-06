Pour « le changement et l’unité », Kyrie Irving et Avery Bradley créent leur mouvement à l’intérieur de l’union des joueurs

À l’initiative de plusieurs conférences téléphoniques ayant réuni jusqu’à 80 joueurs ce week-end, Kyrie Irving et Avery Bradley ont décidé d’aller plus loin en publiant un manifeste d’un mouvement qui souhaiter « unifier » les joueurs NBA et dépasser le cadre de la ligue pour unir la société dans son ensemble. Voici le texte envoyé à ESPN.

« Nous sommes un groupe d’hommes et de femmes issus d’équipes et d’industries différentes qui sont normalement décrits comme des adversaires, mais nous avons mis nos ego et nos différences de côté pour nous assurer que nous restons unis et exigeons l’honnêteté pendant cette période incertaine » peut-on lire dans ce texte. « Nous sommes des hommes et des femmes autochtones, indigènes africains et caribéens qui divertissent le monde, et nous continuerons à utiliser nos voix et nos plateformes pour un changement positif et dire la vérité. Nous sommes vraiment à un tournant de l’histoire où, en tant que communauté collective, nous pouvons nous unir, nous UNIFIER, et avancer comme un. Nous avons besoin de tout notre peuple avec nous et nous resterons solidaires. En tant que communauté opprimée, nous continuons depuis plus de 500 ans à être systématiquement ciblés, exploités pour notre propriété intellectuelle et notre talent, mais également tués par les personnes mêmes qui sont censées nous protéger et servir. »

« Nous en avons assez ! »

Kyrie Irving et Avery Bradley se disent les représentants des joueurs qui veulent des réponses aux questions soulevées par la reprise de la saison. Ils veulent aussi des réponses sur le rôle de la NBA et des propriétaires des franchises dans la lutte pour la justice sociale.

« Nous en avons assez ! Nous combattons les problèmes les plus importants : nous n’accepterons pas les injustices raciales qui continuent d’être ignorées dans nos communautés. Nous ne seront plus laissés dans l’ombre lorsqu’il s’agit de notre santé et notre bien-être. Et nous n’ignorerons pas les motivations et les attentes financières qui nous ont empêchés par le passé de prendre de bonnes décisions. Il ne s’agit pas de joueurs individuels, de sportifs ou d’animateurs. Il s’agit de notre groupe d’hommes et de femmes forts s’unissant pour le changement. Nous avons chacun nos secteurs respectifs, et nous ne nous contenterons pas de nous taire et de jouer pour nous écarter de ce système qui a toujours été : l’exploitation et l’abus. Nous sommes tous des pères, des filles, des leaders et bien plus encore. Alors, quelle est notre grand projet ? Nous sommes là pour l’unité et le changement ! »

Si l’on se concentre sur la reprise de la NBA, ce groupe de joueurs estime que la ligue, les propriétaires et l’union des joueurs ont trop rapidement décidé de la reprise de la saison, alors même que beaucoup de questions restent en suspens sur le plan de la santé et du bien-être des joueurs.