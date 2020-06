Reprise de la saison NBA : Collin Sexton est dégoûté de ne pas aller à Orlando

Les Cavaliers jouaient leur meilleur basket de la saison lorsque la NBA a stoppé la saison, et J.B. Bickerstaff et ses joueurs font partie des franchises les plus frustrées. D’autant qu’ils ont appris il y a dix jours qu’ils ne seraient pas invités à Orlando, et qu’ils étaient donc déjà en vacances.

« J’en étais malade » raconte Collin Sexton à ESPN. « J’ai le sentiment qu’on allait ruiner les espoirs de playoffs de certaines équipes et remporter quelques victoires ici ou là. Nous n’allions pas faire les playoffs mais j’avais le sentiment que jouer ces matches nous auraient été utiles. »

S’il avoue que « la pilule est difficile à avaler« , Kevin Love comprend le choix de la NBA de convier que 22 équipes. « Du point de vue de la ligue, qui doit prendre en compte la sécurité des joueurs tout en gérant cette période, je le comprends totalement« .

Puisque les Cavaliers ne rejoindront pas Orlando à partir du 7 juillet, la suite reste floue puisque la NBA n’a pas encore statué sur le sort des huit franchises laissées de côté.

« Comment pouvons-nous réunir les gars chez nous ? Comment organiser des matches ? » demande J.B. Bickerstaff. « Il n’y a encore rien de définitif, mais nous nous accrochons et il y a d’autres équipes que je connais bien qui se battent aussi pour faire avancer les choses parce que le développement des joueurs est la clé. »