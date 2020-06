Kenny Atkinson pourrait être approché par les Knicks

Hypothèse portée tout récemment par Mike Budenholzer, la possible venue de Kenny Atkinson sur le banc des Knicks commence à prendre du poids.

En effet, d’après SNY, l’ancien coach des Nets jouit d’une belle popularité au sein de la franchise de New York. Si bien que les dirigeants vont sans doute le rencontrer.

Plus que jamais, Kenny Atkinson s’inscrit parmi les favoris avec Tom Thibodeau, qui tient la corde, mais aussi Mike Woodson. Ces trois-là, en plus de Mike Miller, qui a assuré l’intérim depuis le licenciement de David Fizdale, devraient discuter avec les Knicks prochainement.

C’est bien évidemment son profil de bâtisseur qui plaît à New York. En 2016, Kenny Atkinson a pris en main une équipe de Brooklyn très faible mais il a patiemment construit un collectif équilibré et agréable à voir jouer. En 2019, il a même disputé les playoffs. C’est ce travail de longue haleine qui a permis d’attirer Kevin Durant et Kyrie Irving l’été dernier, là où les Knicks ont eux échoué.

Avec R.J. Barrett, Mitchell Robinson, Kevin Knox ou encore Frank Ntilikina, mais aussi Julius Randle, Elfrid Payton et Bobby Portis, les Knicks ont un effectif très jeune où de nombreux joueurs n’ont pas encore 25 ans. De quoi donc travailler sur le long terme.