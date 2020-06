Représentant des Lakers, Danny Green réagit au mouvement contre la reprise de la saison

Alors qu’on pensait que les joueurs étaient tous prêts à reprendre le chemin des terrains, les dernières 48 heures ont montré que plusieurs dizaines de joueurs ont émis des réserves, et que certains sont même opposés à cette reprise de la saison. À la tête de cette fronde, Kyrie Irving. Au-delà des questions de sécurité sanitaire, physique et psychologique, le meneur des Nets s’affirme comme le porte-voix de ceux qui estiment que les États-Unis sont à un tournant de leur histoire, et que la lutte sociale est plus importante que le sport.

Représentant des Lakers auprès du syndicat des joueurs, Danny Green assure pourtant qu’il n’y a pas de dissension et qu’en majorité, les joueurs sont favorables à la reprise.

« Je n’ai pas entendu parler de changement. Évidemment, la chose la plus importante dont discutent et parlent les joueurs, c’est ce qui se passe dans le monde, et non de basket » reconnaît Danny Green, interrogé par USA Today. « S’il s’agit de ne rien faire, ce serait en raison du mouvement pour la justice sociale. C’est la seule chose que j’ai entendue. En dehors de ça, rien de ce que je sache a changé. »

A-t-il participé à la visioconférence de vendredi avec 80 autres joueurs ? « Je ne savais pas qu’il y en avait une ce vendredi. Je pensais que c’était samedi. Quelqu’un m’a dit que c’était samedi. Il y avait une réunion aujourd’hui ? Je pensais qu’il y en avait une mais on m’a dit que c’était samedi. Donc je n’étais pas à celle de vendredi. »

« Je ne pensais pas que des joueurs étaient contre la reprise, ou voulaient annuler la fin de saison »

Étrange et même inquiétant puisque Avery Bradley, son coéquipier, était à cette visioconférence, et qu’il fait partie de ceux qui remettent en cause les conditions de reprise de la saison. C’est la preuve qu’il y a un vrai problème de communication entre les joueurs et leurs représentants.

« Je pense qu’ils essaient de trouver les meilleures conditions pour jouer. Ils essaient de revenir pour jouer. Ils savent qu’on perd de l’argent et que la NBA perd de l’argent » explique GDanny reen à propos des inquiétudes des joueurs. « Je pense que la plupart des joueurs veulent que la saison reprenne. Je ne pensais pas que des joueurs étaient contre la reprise, ou voulaient annuler la fin de saison. On est tous pour la reprise, et nous ne voulons pas perdre la fin de saison. Ils ne veulent pas perdre cette possibilité de gagner le titre. Ils ne veulent pas perdre la possibilité de maximiser leur argent. Si on perd la saison, on perdra une bonne portion de nos salaires. »

À écouter Danny Green, l’argent est donc l’argument numéro 1 pour reprendre, mais il reconnaît aussi qu’il y a encore des inconnues. « Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent bouger, et on essaie de trouver des solutions. À 80%, on sait comment ça va se passer à Orlando. Il reste des questions en suspens sur l’endroit où les équipes vont être, sur comment il sera possible de se comporter dans la bulle. Pour l’instant, la bulle ne semble pas aussi efficace qu’ils le souhaitent ou pas aussi lâche qu’ils le souhaitent. On doit trouver des solutions. »

« Il semblait que tout le monde y était favorable »

Au final, pour Danny Green, quel est le principal sujet d’inquiétude sur cette « bulle » ? « La préoccupation la plus importante pour la plupart des équipes, ce sont les hôtels. À quel endroit ? Avec qui ? Dans quel espace ? Quelles visites pour les amis et la famille ? Comment seront-ils mis en quarantaine ? Combien y-aura-t-il de tests ? »

Mais comment est-on passé d’un vote quasi unanime il y a dix jours, à une scission ? « La plupart des représentants des joueurs votent pour l’équipe. Il y a un représentant principal des joueurs, et un second. La plupart des équipes ont voté. Je suis quasi certain que c’était unanime si je me souviens bien. Je ne crois pas que quelqu’un était contre. Je peux me tromper. Mais lorsque j’étais en ligne, il semblait que tout le monde y était favorable. »