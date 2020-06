Rasheed Wallace regrette son fameux lancer de serviette sur Arvydas Sabonis

Bill Walton s’en veut encore… Le légendaire pivot des Blazers, qui leur a offert le seul titre de leur histoire, était au poste de commentateur quand il a vu Rasheed Wallace balancer une serviette à la tête d’Arvydas Sabonis.

Jusqu’à ce jour, il regrette de ne pas s’être levé afin de corriger le Sheed, ce 19 avril 2001.

« C’est un des moments les plus difficiles de ma vie », racontait Bill Walton il y a dix ans. « Si j’avais été un tout petit peu humain, je me serais levé de ce poste de commentateur et j’aurais traversé le terrain pour claquer Rasheed Wallace sur le nez. Mais j’ai trahi Sabonis, le basket et l’humanité entière ce jour-là… »

« J’aurais dû m’excuser le soir-même »

Dans son podcast avec Bonzi Wells, « Let’s Get Technical », Rasheed Wallace est enfin revenu sur cet incident. L’ailier fort retraité a fait acte de contrition, avouant qu’il s’était excusé… deux semaines plus tard !

« Je me suis excusé. Ça devait être deux semaines après (l’incident). Je sais que j’avais tort. Je sais que j’ai pris trop longtemps pour le faire, j’aurais dû m’excuser le soir-même face à un gars comme lui. Mais j’étais jeune, et je n’étais pas dans un bon état d’esprit. Ce gars a une famille, une femme et des enfants qui voient ça, et je suis sorti du cadre basket, j’ai pris ça personnellement. On jouait au basket, c’était un floppeur et il m’a frappé en pleine mâchoire (en se jetant lors d’un « flop », en défense, face à Shaquille O’Neal), mais j’ai eu tort, je suis allé trop loin quand j’ai balancé une serviette sur cet homme-là. Je ne vais pas mentir. »