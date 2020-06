Après « The Last Dance », Michael Jordan a fait la leçon à ses jeunes Hornets

Comme l’a rappelé le documentaire « The Last Dance » sur Michael Jordan, la légende des Bulls était rarement tendre avec ses coéquipiers. A l’issue de la diffusion du dernier épisode, MJ en a ainsi profité pour adresser un rappel à l’ordre aux joueurs des Hornets lors d’une visioconférence, comme l’a confié Devonte’ Graham. Il leur a demandé de parler davantage et d’être plus exigeants les uns envers les autres.

« Il nous a dit à quel point on devait être à l’aise pour pouvoir interpeller un de nos coéquipiers, a déclaré le meneur des Hornets au sujet du discours de Michael Jordan. « Ça va vous rendre encore meilleurs. Vous allez mieux vous entendre. Votre équipe sera plus forte », a-t-il ajouté. « Il y a davantage de respect à faire ça, plutôt que de ne rien dire et de laisser les gars se planter encore et encore et vous faire perdre encore et encore ».

Terry Rozier aurait imité Steve Kerr…

Terry Rozier a également reçu le message, même s’il nuance le discours de son propriétaire quant à la méthode à adopter pour piquer un coéquipier.

« J’ai le sentiment qu’il y a beaucoup de joueurs sur qui on ne peut pas crier devant tout le monde. J’ai l’impression que lorsque tu connais bien chaque coéquipier, alors vous savez comment le défier », a indiqué l’ex joueur de Boston, qui a ajouté qu’il se serait sans doute battu avec Michael Jordan si les deux avaient joué dans la même équipe : « J’aurais choisi la voie de Steve Kerr« .

Pour Cody Zeller, les mots de Michael Jordan sont essentiels pour une formation très jeune dans laquelle la plupart des joueurs n’ont jamais connu les playoffs. « Beaucoup de joueurs de notre équipe n’ont pas joué en playoffs et n’ont pas conscience de l’attention sur les détails que ça exige. C’est pour ça que j’ai adoré écouter MJ, surtout vis à vis d’une jeune équipe. »