La NBA s’apprête à créer une véritable « bulle » à Disney World, dont elle contrôlera les entrées et les sorties, la moindre escapade devant s’accompagner d’une quarantaine de dix jours et de deux tests négatifs avant un retour.

C’est la règle annoncée pour les joueurs, mais aussi visiblement pour ceux qui les accompagnent.

Et d’après un email envoyé par le président de l’association des journalistes NBA, Josh Robbins, le concept de « bulle » s’appliquera également aux journalistes qui décident de se rendre à Orlando pour suivre la fin de saison.

La ligue a ainsi annoncé son intention de créer deux catégories pour les reporters. Pour ceux qui veulent pouvoir interviewer les joueurs et les entraîneurs, il faudra ainsi accepter d’être isolé dans la « bulle » pendant trois mois et demi, en étant testé chaque soir. Et impossible de réintégrer Disney World en cas de sortie.

Pour ces journalistes de la première catégorie, la nourriture sera offerte, mais pas les frais d’hébergement. Un énorme coût en perspective, que seuls les plus grosses firmes comme ESPN pourront financer, surtout dans cette période économiquement compliquée.

Il y aura tout de même une deuxième catégorie de reporters, qui pourront de leur côté aller et venir, et qui seront autorisés à assister aux rencontres dans la salle. Sauf que ceux-là ne pourront pas voir joueurs et coachs.