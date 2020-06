Avant la NBA, la MLS débute sa saison chez Disney

Le complexe ESPN Wide World of Sports va-t-il sauver le sport américain ? Au coeur de Disney World, cet immense espace dédié au sport va accueillir la reprise de la NBA à partir du 31 juillet, mais aussi celui de la MLS dès le 8 juillet. Ce sera le premier championnat du sport US à officiellement reprendre les terrains.

La ligue américaine de soccer vient ainsi de dévoiler son plan, et les 26 équipes vont disputer le « MLS is Back Tournament » avec un format inspiré de la Coupe du monde avec des phases de poules (cinq groupes de quatre, un groupe de six) et jusqu’à trois matches par jour, disputés évidemment sans public.

Ensuite, place au tournoi final avec les deux premiers de chaque groupe et les meilleurs troisièmes, avec une finale programmée le 11 août.

Tous les matches joués compteront pour la saison régulière que la MLS envisage toujours de disputer « normalement » plus tard dans l’été, dans les villes de chaque équipe avec 18 matches par équipe, au lieu des 34 habituels.

Les clubs vont arriver sur place le 24 juin prochain, avec joueurs et staffs, et la ligue attend 2 000 personnes au total. C’est un peu plus que la NBA qui souhaite réunir 1 600 personnes.