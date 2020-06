Game 4 – NBA Finals 2010 : le banc des Celtics remet les compteurs à égalité

Boston 96 – 89 LA Lakers

Après cette deuxième victoire des Lakers signée Derek Fisher dans le Game 3, on se demandait qui allait être le facteur X de la quatrième manche. Ils ont été plusieurs, et tous du même côté : celui des Celtics, qui ont compté sur Glen Davis (18 points en 22 minutes), Nate Robinson (12 points en 17 minutes) et la défense de Tony Allen en fin de partie sur un Kobe Bryant pourtant une nouvelle fois époustouflant, pour remettre les compteurs à égalité.

« J’étais comme une bête » a confié « Big Baby » en conférence de presse. « Je vais être honnête avec vous. J’avais le sentiment que rien ne pouvait me freiner. Si un rebond était à ma portée, j’avais le sentiment que j’étais le seul à pouvoir l’arracher. Pourtant, j’ai manqué des choses faciles. Mais je voulais me rattraper. Vous savez, vivre des Finals, ça n’arrive pas beaucoup de fois dans une vie. Alors j’ai tout donné et vraiment, j’avais le sentiment que personne ne pouvait m’arrêter. »

Restera de cette soirée l’image de son copain Nate Robison qui lui saute sur le dos : « Nous sommes comme Shrek et l’âne : rien ne peut nous séparer » s’amuse Nate Robinson.

Auteur de 33 points, le « Black Mamba » a été comme à son habitude très dur envers lui-même. Quand on lui demande s’il est satisfait de son niveau de jeu, il répond qu’il se trouve lamentable. Et quand on lui demande ce qu’il doit faire pour être meilleur, il répond : « Ne plus être lamentable. » Attention à sa morsure dans un Game 5 qui s’annonce palpitant, et décisif, encore une fois au Garden.

LA Lakers Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts K. Bryant G 43:04 10-22 6-11 7-8 -8 0 6 2 7 2 0 1 5 33 D. Fisher G 30:31 3-6 0-2 0-1 +4 0 1 2 1 1 0 0 4 6 A. Bynum C 12:10 1-2 0-0 0-0 +1 0 3 0 1 0 0 1 1 2 P. Gasol F 44:10 6-13 0-1 9-10 -9 1 6 3 4 0 2 0 4 21 R. Artest F 41:54 4-10 0-1 1-1 +1 4 7 3 0 0 1 0 2 9 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts L. Odom 39:05 5-10 0-1 0-1 -5 1 7 1 1 1 0 0 5 10 S. Brown 11:19 2-5 0-1 1-1 -9 0 0 0 0 0 0 0 1 5 J. Farmar 10:47 1-2 1-2 0-0 -4 0 2 1 1 2 0 0 1 3 S. Vujacic 7:00 0-1 0-1 0-0 -6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 Totals 32-71 7-20 18-22 8 34 13 15 6 3 2 23 89 Percentages: .451 .350 .818 Team Rebounds: 8

Boston Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts R. Allen G 41:28 4-11 0-4 4-4 +9 0 5 1 0 1 0 1 3 12 R. Rondo G 31:27 5-15 0-1 0-2 +1 2 5 3 1 3 0 0 0 10 K. Perkins C 24:41 3-5 0-0 0-0 0 3 7 0 0 0 0 0 2 6 P. Pierce F 36:16 7-12 0-1 5-7 0 1 6 5 5 1 0 1 3 19 K. Garnett F 26:30 5-13 0-0 3-3 +1 3 6 3 2 2 1 1 3 13 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts G. Davis 22:29 7-10 0-0 4-4 +5 4 5 0 0 2 0 0 0 18 R. Wallace 21:45 1-5 1-1 0-0 +7 0 2 0 1 1 0 0 5 3 T. Allen 18:27 1-4 0-1 1-1 +4 2 3 1 2 1 1 0 3 3 N. Robinson 16:50 4-8 2-4 2-2 +8 1 2 2 1 1 0 0 2 12 M. Daniels 0:07 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 37-83 3-12 19-23 16 41 15 12 12 2 3 21 96 Percentages: .446 .250 .826 Team Rebounds: 10