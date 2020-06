Mike D’Antoni se prépare à jouer avec… neuf joueurs

C’est l’un des grands reproches faits à Mike D’Antoni depuis qu’il est entraîneur : son incapacité à faire confiance à son banc en playoffs. Le coach des Rockets est un adepte des rotations très courtes, 7 ou 8 joueurs, et ça lui a souvent joué des tours. Là, dans des circonstances exceptionnelles, avec huit matches de saison régulière puis les playoffs enchaînés sur deux mois, ça ne devrait pas changer. Peut-être qu’il va juste ajouter un joueur…

« S’il faut être politiquement correct, je vais dire « oui » » répond-il à The Athletic. « Mais avec Daryl Morey et les stats, et vu la manière avec laquelle on souhaite se donner le maximum de chances de gagner, on va sans doute se réduire à neuf joueurs. L’identité de ces neuf joueurs pourrait changer, et sans doute qu’au départ, on expérimente, on s’entraîne et on regarde. Et évidemment, on a des a priori. Donc je vais partir avec une idée en tête. Je peux changer d’avis. Je ne veux pas regarder un entraînement ou un match, et me dire : « Attends, ce gars est meilleur que l’autre. » Mais de manière réaliste, on débutera avec James (Harden) et Russell (Westbrook), P.J. (Tucker), Robert (Covington), et Eric (Gordon). Ces cinq joueurs auront droit à un gros temps de jeu. On ne veut pas les épuiser, mais en même temps, on ne veut pas qu’ils soient frais en octobre. Ils seront fatigués, et il va falloir s’accrocher. »

« J’ai habituellement sept titulaires »

C’est tout le problème de cette fin de saison raccourcie. Les huit matches de saison régulière serviront à la fois de mise en jambes pour les playoffs, pour retrouver des automatismes, mais il faudra aussi être prêt physiquement pour le premier tour des playoffs. Impossible donc de s’économiser.

« Il va falloir en passer par là, et on fera de notre mieux pour qu’il soit le plus frais possible » poursuit D’Antoni. « Le tout en donnant du temps de jeu aux autres, et on en revient à notre philosophie. Notre 7e joueur va jouer 20 minutes, ce qui n’est rien pour eux. Est-ce que c’est mieux de lui donner 20-25 minutes ou de donner 10 minutes à un 10e ou 11e joueur ? Tout dépend de la différence de talent entre les deux. Et ce n’est même pas du talent. On en revient à celui qui colle le mieux à notre équipe en fonction de l’adversaire. Donc, ça pourrait changer, et ça ne pourrait pas être les mêmes neuf joueurs. J’utilise uniquement une rotation courte car j’ai habituellement sept titulaires. Ils ont des temps de jeu de titulaires, et quand vous faites ça, il ne reste plus grand chose pour les autres. Entre les joueurs que vous estimez capables de vous faire gagner et les gars qui sont de bons joueurs, il n’y a pas de fossé entre eux. Mais à ce moment si particulier, on essaie de trouver les pièces qui s’assemblent le mieux. »