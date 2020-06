Reprise de la saison : Nick Nurse a une idée bien européenne pour remplacer l’avantage du terrain en playoffs

Champion NBA avec les Raptors, Nick Nurse a pas mal bourlingué avant de connaître le succès en NBA puisqu’il a d’abord fait ses gammes en Angleterre, mais aussi en… Belgique. C’était du côté d’Ostende, à la fin des années 90, et il avait même été rapidement coupé. Juste le temps d’effectuer un match de Coupe de Belgique qui l’a marqué puisqu’il y avait découvert le système d’handicap lorsqu’il y a plusieurs divisions d’écart entre deux équipes. Un système qu’il propose de reprendre pour les playoffs 2020 pour compenser l’absence d’avantage du terrain.

« J’étais là depuis un an, et on est tombé sur une équipe de 4e division avec un handicap de 30 points » raconte-t-il à Sportsnet.ca. « Il y a 30-0 au tableau d’affichage avant même que le match commence, et on se retrouve dans une petite salle avec un sol en ciment, et bien sûr, ils commencent par balancer des 3-points, et on se retrouve à 39-2« .

En France aussi, il y a ce système d’handicap, et il y a eu des surprises dans le passé. Et Nurse avait effectivement connu de grosses sueurs froides ce soir-là. « On a finalement pris les devants à 1min15 de la fin. On a gagné la Coupe de Belgique alors qu’on avait failli sortir dès le premier tour. Donc je milite pour que la tête de série la plus élevée débute avec 10, 20 ou 33 points d’avance. »

Tout ça proposé sur le ton de l’ironie. « C’est la suggestion que j’ai faite à Adam Silver mais je n’ai pas eu de retour. J’adore cette histoire. J’ai disputé 1 000 matches, mais je me souviens de celui-ci. »

Plus sérieusement, la NBA et le syndicat des joueurs réfléchissent à des solutions pour que les meilleures équipes puissent profiter d’un « avantage » en playoffs. Pour l’instant, ça part un peu dans tous les sens.