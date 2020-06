Reprise de la NBA : comment reproduire l’avantage du terrain en playoffs ?

C’est un sujet qui n’est pas encore au centre des discussions pour la NBA mais certaines équipes, les concernées surtout, y réfléchissent. Le si précieux avantage du terrain n’aura plus de sens lors de la reprise puisque toutes les rencontres seront disputées dans un seul et même lieu : Disney World, près d’Orlando.



Dès lors, les équipes qui auraient eu théoriquement l’avantage du terrain en playoffs seront lésées et veulent tout de même trouver un système pour obtenir un avantage, nous apprend ESPN.

Et si la meilleure équipe choisissait son adversaire ?

Sauf qu’aucun plan n’a été annoncé, le sujet n’a même pas été évoqué ce mardi lors d’une réunion entre les propriétaires, les GM et les joueurs. Seules des idées plus ou moins plausibles sortent de temps en temps.

En voici quelques-unes :

– L’équipe qui a l’avantage du terrain a la première possession du deuxième, troisième et dernier quart-temps. On ne touche pas à l’entre-deux du début de match

– L’équipe qui a l’avantage du terrain peut nommer un joueur qui aura le droit de commettre sept fautes, et non plus six

– L’équipe qui a l’avantage du terrain possède un challenge en plus, pour le coach

– L’équipe qui a l’avantage du terrain aura le droit d’avoir son propre parquet pour avoir la sensation de jouer à domicile

D’autres dirigeants ont aussi lancé l’idée de choisir avant chaque match ou série son « avantage », comme ceux énoncés au-dessus, ou alors, plus radical, de carrément choisir son adversaire au premier tour.

Dans tous les cas, si un consensus émerge avec une solution, il aura besoin d’être validé par un vote (au moins les deux tiers des propriétaires) et par l’accord du syndicat des joueurs.