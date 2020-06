Draft 2020 : comment voir et tester les joueurs ?

C’est le 15 octobre qu’aura lieu la Draft 2020, trois jours après l’éventuel Game 7 des Finals, et pour les franchises, le problème reste le même : comment tester des joueurs, ou même les rencontrer pour affiner leur choix ? Actuellement, les dirigeants se contentent d’entretiens par visioconférence et de montages vidéos sur les prospects.

Selon ESPN, des dirigeants pensent d’abord qu’il ne sera pas possible d’organiser des workouts en septembre ou en octobre, à Orlando, pendant la fin de la saison NBA. En revanche, il pourrait être possible d’effectuer des déplacements à travers les États-Unis pour assister à des entraînements de joueurs inscrits à la Draft, et même d’organiser des entretiens. Des équipes pourraient ainsi être autorisées à utiliser leurs jets privés, et non des vols commerciaux, pour se rendre sur les lieu des workouts. Mais clairement, il faudra attendre plusieurs semaines pour que la NBA débloque cette situation. Ce n’est pas, en l’état, une priorité.

Autre piste étudiée : la tenue d’un Draft Combine à Orlando pour un nombre de joueurs à définir. Il serait uniquement consacré aux tests physiques, aux différentes mesures et aux entretiens, mais il n’est pas envisagé d’effectuer des matches devant des scouts et des GM. Là encore, tout est en suspens, et la NBA préfère attendre de voir comment se passe la reprise de la saison sur place avant d’envisager quoi que ce soit pour la Draft.