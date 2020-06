C.J. McCollum et le dilemme de la reprise du jeu avec contact

C’est officiel : la NBA reprendra le 31 juillet prochain, avec des équipes qui ont rendez-vous le 30 juin pour un « mini training camp » d’une semaine à domicile, avant de s’envoler vers Orlando le 7 juillet pour trois semaines intensives. Soit un mois afin de retrouver le rythme après trois mois et demi sans jouer.

Certes, à l’exception de celui des Spurs, tous les centres d’entraînement ont rouvert, mais seulement pour des sessions individuelles dans un cadre sanitaire très stricte.

« On a des joueurs qui ont besoin de jouer avec contact pour avoir le feu vert » rappelle ainsi C.J. McCollum, vice-président du syndicat des joueurs, chez The Athletic. C’est le cas de son coéquipier Zach Collins ou d’Andre Roberson à OKC. « Je ne veux pas avoir des blessés parce qu’on a passé 100 jours sans jouer. »

Mais il y en aura sûrement quoi qu’il arrive après cette période compliquée tant sur le plan physique que mental, et il sera de toute façon compliqué d’avancer le calendrier de reprise : pour cela il faudrait que les joueurs s’isolent dès maintenant ou que les tests massifs soient avancés.

« On peut potentiellement avoir 10 matchs en 18 jours, avec un back-to-back ou deux. Après, on a une chance de faire les playoffs, de jouer pour quelque chose. Personnellement, je ne suis pas très enthousiaste par tout ça vu les circonstances, mais c’est comme ça »

Car le plus important, malgré l’envie de jouer, est la santé. Et le vice-président a du mal à placer le curseur entre risque de blessure et risque de contagion.

« C’est dur à juger parce qu’on n’est pas tous dans une bulle. Les gars rentrent chez eux, ressortent, vont faire leurs courses… Donc ils ne sont pas sûrs d’avoir l’autorisation plus tôt, avant qu’on soit testé. J’attends plus d’infos mais je pense que qu’on va rester sans contact, même en un-contre-un, pour encore quelques temps. »

Une fois sa casquette de vice-président posée, l’arrière des Blazers est plus clair : Portland ira à Orlando avec très peu de chance de se qualifier, vu les trois matchs et demi d’avance des Grizzlies, huitièmes à l’Ouest. « Honnêtement, nos chances ne sont pas très bonnes vu le programme. »

