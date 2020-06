Le Thunder espère compter sur Andre Roberson à la reprise

Avec les trois mois de pause qu’a connus la NBA, certains joueurs ont eu le temps de soigner leurs pépins physiques. Si ça risque d’être juste pour Al-Farouq Aminu et Jonathan Isaac à Orlando, Zach Collins devrait lui avoir le feu vert à Portland par exemple. Et à OKC, Sam Presti aimerait pouvoir le donner à un Andre Roberson qui, deux ans et demi après sa rupture du tendon rotulien, se sent bien.

« Évidemment, ce temps supplémentaire a vraiment aidé Dre » a expliqué le GM lors d’une conférence de presse, dans des propos relayés par The Oklahoman. « Du point de vue de la santé, il va très bien. Le problème auquel on fait face, c’est qu’on n’a pas eu la chance de le voir jouer du vrai basket parce que le jeu avec contact est encore interdit. » Et qu’il n’avait pas encore repris à fond avant le confinement.

Les franchises ayant rendez-vous pour se rassembler fin juin, avant de s’envoler pour Orlando le 7 juillet en vue d’une reprise le 31, ça lui laissera un mois pour reprendre ses marques. Un laps de temps qui paraît court après deux ans et demi sans jouer de match officiel, mais le Thunder, cinquième à l’Ouest, veut y croire.

« Je pense qu’on est mieux par rapport au 11 mars » poursuit le GM en évoquant la date de l’arrêt de la saison. « C’est même une certitude. Mais on ne sait pas exactement où il en sera quand on pourra enfin jouer avec contact, faire des entraînements en équipe, des choses de cette nature. On a de l’espoir, mais il faut passer cette étape-là. »