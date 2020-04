Andre Roberson enfin remis sur pied ?

On ne l’a plus revu sur un parquet depuis janvier 2018, soit plus de deux ans désormais. Victime d’une rupture du tendon rotulien, l’arrière/ailier du Thunder a ainsi mis énormément de temps à retrouver la forme.

Mais cette grosse blessure semble enfin derrière le basketteur du Thunder…

« En gros, j’ai passé le stade de la rééducation. J’en suis quasiment au point où je devrais jouer, honnêtement », explique-t-il ainsi dans un podcast. « Mais je continue à prendre les choses au jour le jour jusqu’à ce que je retourne entre les mains de notre staff médical et que je sois réévalué. J’essaie juste de rester patient pendant tout ce temps en sachant que la lumière est juste là, au bout du tunnel. »

Ça a été forcément compliqué, mais le joueur de 28 ans assure que « le voyage a été long et touche à sa fin ».

Pas sûr toutefois que le Thunder relance directement Andre Roberson, après tant d’absence, en cas de reprise de la saison. Difficile donc de l’imaginer rejouer dans ce surprenant groupe, actuellement 5e à l’Ouest.

Peut-être donc qu’il ne pourra plus remettre le maillot d’Oklahoma City car il arrive au bout de son contrat de 30 millions de dollars signé en 2017, et qu’il sera libre lors de la prochaine « free agency ».