Le Magic pas certain de récupérer le duo Isaac-Aminu

A l’infirmerie respectivement depuis le 29 novembre et le 1er janvier pour des blessures aux genoux, Al-Farouq Aminu et Jonathan Isaac ne sont pas certains d’être rétablis pour la reprise de la saison, le 31 juillet prochain. Pourtant, leur convalescence sera terminée mais selon le président du Magic, Jeff Weltman, ça reste peu probable qu’ils reprennent.

« On n’a pas beaucoup de nouvelles de ce côté-là » reconnaît-il dans l‘Orlando Sentinel. « Comme toujours, on va attendre de voir comment ils répondent à leurs programme de rééducation. (…) Cela fait très longtemps qu’ils n’ont pas joué, et on sait qu’on ne mettra jamais nos joueurs dans une situation où il y a un risque de blessure. Donc, on va continuer d’observer comment ils progressent. »

Sans ses deux meilleurs défenseurs, le Magic est solidement accroché à la 8e place, et il devra maintenir l’écart actuel avec les Wizards (cinq victoires) pour se qualifier en playoffs sans passer par un tour préliminaire. Il faudra pour cela retrouver le niveau de jeu des semaines qui ont suivi le All-Star Game puisque l’équipe restait sur 8 victoires en douze matches au moment de la coupure.

« Je dirais qu’on jouait notre meilleur basket de la saison quand la saison s’est arrêtée » poursuit Weltman, qui attend la fin du mois avec impatience puisque Steve Clifford pourra effectuer des séances collectives. Pour l’instant, les entraînements sont individuels, et il sera impératif de retrouver des situations de matches pour avancer.

« Bien sûr, pour bien jouer, il faut être vraiment en bonne forme physique, mais dans le même temps, le basket est un sport où il faut des qualités techniques » rappelle le coach d’Orlando. « On peut être dans une superbe forme physique, mais si on ne met pas un tir ou qu’on est incapable de faire une passe ou un dribble, ça ne sert à rien. »