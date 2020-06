Avec un Nikola Jokic affûté, Jamal Murray ne vise que le titre

Il faisait partie des joueurs pour lesquels on s’inquiétait avec le confinement. Mais à Denver, tout le monde assure que Nikola Jokic a au contraire perdu du poids durant l’arrêt de la saison, et qu’il est en très, très grande forme.

« Nous savons que nous pouvons aller gagner le titre », explique ainsi Jamal Murray lors d’une interview avec des journalistes de Denver. « Joker et moi, on a passé tout notre temps à Denver, à faire de la musculation. »

« Pourquoi pas ? » reprend plus tard Jamal Murray lorsqu’on l’interroge sur la possibilité de gagner le titre. « Nous avons prouvé que nous étions l’une des meilleures équipes année après année, depuis que nous avons commencé à construire (ce groupe). Nous avons constamment battu de bonnes équipes. Nous n’aurions pas dû perdre contre Portland (l’année dernière, en demi-finale de la conférence). C’était surtout de notre faute, de notre inexpérience et parce que c’est une bonne équipe. Mais nous ne pensons pas qu’il y ait une équipe qui puisse nous battre dans une série de sept matchs si nous jouons à notre meilleur niveau. »

« C’est un peu bizarre de le voir comme ça, il est beaucoup plus athlétique, il bouge beaucoup mieux »

Surtout avec un Nikola Jokic dans sa meilleure forme physique, donc.

« Hé, Joker a un petit paquet de quatre », plaisante le meneur au sujet des abdos de son coéquipier. « J’adore ça… Je me souviens, probablement pour ma deuxième année, à quel point Joker était maigre. On l’a vu commencer à prendre du poids. Il a pris encore plus de poids et puis, d’un coup, c’est comme si tout avait disparu. C’est un peu bizarre de le voir comme ça, il est beaucoup plus athlétique, il bouge beaucoup mieux. »

Troisième de la conférence Ouest à l’arrêt de la saison (43 victoires – 22 défaites), les Nuggets semblaient un cran en-dessous des Lakers et des Clippers, la faute une inconstance, notamment défensive, et à des défaites étonnantes.

Mais Jamal Murray assure que si l’équipe trouve de la solidité à la reprise, elle peut aller au bout.

« Si on arrive à trouver de la constance à un haut niveau », dit-il sur le plus gros problème de Denver. « Quand moi et Joker sommes en forme, je pense que personne ne peut nous arrêter. Et s’ils le font, alors très bien. »