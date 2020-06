Kevin Durant confirme qu’il ne reviendra pas cette saison

Les bookmakers avaient baissé la cote des Nets en vue de la reprise, assurant leurs arrières au cas où Kevin Durant et Kyrie Irving reviendraient à la compétition du côté d’Orlando. Sauf que l’ailier a confirmé qu’il ne reviendrait pas cette saison, alors que son camarade a de son côté laissé entendre la même chose.

« Il vaut mieux que j’attende », a expliqué KD à The Undefeated. « Je ne pense pas être prêt à jouer à ce niveau d’intensité actuellement, dans le mois qui vient. Cela me donne plus de temps pour me préparer pour la saison prochaine et le reste de ma carrière. Ma saison est terminée. Je n’ai pas du tout l’intention de jouer. »

Kevin Durant s’en tient donc au plan initial.

« Nous avons décidé, l’été dernier, lorsque c’est arrivé (sa rupture du tendon d’Achille), que j’allais simplement attendre la saison suivante. Je n’avais pas du tout l’intention de jouer cette saison. »

Blessé lors du Game 5 des Finals 2019, face aux Raptors, l’ancien du Thunder et des Raptors n’a donc pas envie de précipiter son retour, surtout dans des conditions particulières, et dans un calendrier qui s’annonce serré.

Vice-président du syndicat des joueurs, Kyrie Irving a aussi laissé entendre lors de la réunion entre les représentants des joueurs qu’il ne serait pas non plus de la partie, lors de la reprise de la saison à Disney World. Opéré de l’épaule début mars, il pourrait se rendre à Orlando… pour soutenir ses coéquipiers.